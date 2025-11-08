Harga Wombat Hari Ini

Harga live Wombat (WOMBAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WOMBAT ke USD saat ini adalah -- per WOMBAT.

Wombat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,709, dengan suplai yang beredar 3.20B WOMBAT. Selama 24 jam terakhir, WOMBAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0160622, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, WOMBAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wombat (WOMBAT)

Kapitalisasi Pasar $ 51.71K$ 51.71K $ 51.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 161.36K$ 161.36K $ 161.36K Suplai Peredaran 3.20B 3.20B 3.20B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Wombat saat ini adalah $ 51.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WOMBAT adalah 3.20B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 161.36K.