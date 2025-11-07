Harga Wrapped Aave Avalanche SAVAX Hari Ini

Harga live Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX) hari ini adalah $ 20.62, dengan perubahan 5.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAAVASAVAX ke USD saat ini adalah $ 20.62 per WAAVASAVAX.

Wrapped Aave Avalanche SAVAX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 125,532, dengan suplai yang beredar 6.09K WAAVASAVAX. Selama 24 jam terakhir, WAAVASAVAX diperdagangkan antara $ 19.34 (low) dan $ 20.9 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 43.88, sementara all-time low aset ini adalah $ 14.82.

Dalam kinerja jangka pendek, WAAVASAVAX bergerak +1.63% dalam satu jam terakhir dan -9.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Aave Avalanche SAVAX (WAAVASAVAX)

Kapitalisasi Pasar $ 125.53K
Volume (24 Jam) --
Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 125.53K
Suplai Peredaran 6.09K
Total Suplai 6,087.794957725071

