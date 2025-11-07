Harga Wrapped Aave Avalanche USDC Hari Ini

Harga live Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC) hari ini adalah $ 1.18, dengan perubahan 1.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAAVAUSDC ke USD saat ini adalah $ 1.18 per WAAVAUSDC.

Wrapped Aave Avalanche USDC saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 91,154, dengan suplai yang beredar 77.05K WAAVAUSDC. Selama 24 jam terakhir, WAAVAUSDC diperdagangkan antara $ 1.16 (low) dan $ 1.19 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.51, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.566241.

Dalam kinerja jangka pendek, WAAVAUSDC bergerak +0.75% dalam satu jam terakhir dan +0.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Wrapped Aave Avalanche USDC (WAAVAUSDC)

Kapitalisasi Pasar $ 91.15K$ 91.15K $ 91.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.15K$ 91.15K $ 91.15K Suplai Peredaran 77.05K 77.05K 77.05K Total Suplai 77,046.762648 77,046.762648 77,046.762648

