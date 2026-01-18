Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Wrapped EGAS?

Wrapped EGAS beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari WEGAS?

Token ini dihargai sebesar Rp16952.873770807000, mencatat pergerakan harga sebesar 0.12% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Wrapped EGAS?

Wrapped EGAS termasuk dalam kategori Wrapped-Tokens. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan WEGAS dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Wrapped EGAS?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp17857443958.709342000, menempatkan aset ini di peringkat #3770. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai WEGAS yang beredar saat ini?

Terdapat 1053421.64662914 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Wrapped EGAS hari ini?

Dalam satu hari terakhir, WEGAS mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Wrapped EGAS berfluktuasi antara Rp16833.831806731433000 dan Rp16969.775938076000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.