Harga Y U NO Hari Ini

Harga live Y U NO (YUNO) hari ini adalah $ 0.00000693, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YUNO ke USD saat ini adalah $ 0.00000693 per YUNO.

Y U NO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,927.33, dengan suplai yang beredar 999.95M YUNO. Selama 24 jam terakhir, YUNO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00012974, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000431.

Dalam kinerja jangka pendek, YUNO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Y U NO (YUNO)

Kapitalisasi Pasar $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.93K$ 6.93K $ 6.93K Suplai Peredaran 999.95M 999.95M 999.95M Total Suplai 999,953,980.437887 999,953,980.437887 999,953,980.437887

Kapitalisasi Pasar Y U NO saat ini adalah $ 6.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YUNO adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999953980.437887. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.93K.