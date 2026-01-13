Berapa harga saat ini dari YAY Network?

YAY Network diperdagangkan pada Rp3.44337658603992000, yang mewakili pergerakan harga sebesar 3.16% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan YAY dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 3.16% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika YAY unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa YAY Network dibandingkan dengan token BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem?

Dalam segmen BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem, YAY menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar YAY Network hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp2155714761.644802000 menempatkan YAY pada peringkat #6700, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp3.3315392717604000 hingga Rp3.45718782063468000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan YAY?

YAY Network telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi YAY?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 627746250.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.