Harga YOUR AI Hari Ini

Harga live YOUR AI (YOURAI) hari ini adalah $ 0.00038425, dengan perubahan 9.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YOURAI ke USD saat ini adalah $ 0.00038425 per YOURAI.

YOUR AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,699.17, dengan suplai yang beredar 46.10M YOURAI. Selama 24 jam terakhir, YOURAI diperdagangkan antara $ 0.00034608 (low) dan $ 0.00038393 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.53518, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00032493.

Dalam kinerja jangka pendek, YOURAI bergerak +7.14% dalam satu jam terakhir dan -10.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YOUR AI (YOURAI)

Kapitalisasi Pasar $ 17.70K$ 17.70K $ 17.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 383.93K$ 383.93K $ 383.93K Suplai Peredaran 46.10M 46.10M 46.10M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar YOUR AI saat ini adalah $ 17.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YOURAI adalah 46.10M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 383.93K.