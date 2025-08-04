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Camino Network Fiyatı(CAM)

Camino Network (CAM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0407
$0,0407$0,0407
-%8,201D
USD

CAM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Camino Network (CAM), şu anda 0,04071 USD fiyatından işlem görmektedir ve 13,25M USD piyasa değerine sahiptir. CAM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Camino Network Ana Piyasa Performansı:

$ 82,05K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%8,20
Camino Network 24 saatlik fiyat değişimi
325,42M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CAM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CAM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

CAM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Camino Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0036355-%8,20
30 Gün$ -0,01295-%24,14
60 Gün$ -0,03159-%43,70
90 Gün$ -0,03884-%48,83
Bugünkü Camino Network Fiyatı Değişimi

Bugün, CAM, $ -0,0036355 (-%8,20) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Camino Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,01295 (-%24,14) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Camino Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CAM değişimi $ -0,03159 (-%43,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Camino Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,03884 (-%48,83) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CAM Fiyat Bilgisi

En güncel Camino Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,04063
$ 0,04063$ 0,04063

$ 0,04471
$ 0,04471$ 0,04471

$ 0,1965
$ 0,1965$ 0,1965

+%0,17

-%8,20

-%19,49

CAM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 13,25M
$ 13,25M$ 13,25M

$ 82,05K
$ 82,05K$ 82,05K

325,42M
325,42M 325,42M

Camino Network (CAM) Nedir?

Camino Network, 11 trilyon dolarlık seyahat endüstrisi için özel olarak oluşturulmuş ilk L1 platformudur. 100'den fazla yerleşik seyahat şirketi tarafından işletilen bu ağ, yüksek ödeme ücretleri, yavaş ödemeler ve karmaşık mutabakatlar gibi sektörün kritik sorunlarını çözmektedir. Ağ halihazırda dApps ve web3 seyahat B2B ve B2C ürünleri geliştiren 200'den fazla marka ile gerçek ticari işlemleri işlemektedir. Ağ, binlerce API'yi birleşik bir istek-yanıt modeliyle değiştiriyor. Birine bağlanın, hepsine bağlanın - birbirine bağlı bir seyahat endüstrisi ve sorunsuz seyahat deneyimleri yaratın.

Camino Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Camino Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CAM staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Camino Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Camino Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Camino Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Camino Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CAM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Camino Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Camino Network Fiyat Geçmişi

CAM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CAM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Camino Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Camino Network (CAM) Token Ekonomisi

Camino Network (CAM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CAM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Camino Network (CAM) Satın Alma

Nasıl Camino Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Camino Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CAM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CAM / VND
1.071,28365
1 CAM / AUD
A$0,0626934
1 CAM / GBP
0,0305325
1 CAM / EUR
0,0350106
1 CAM / USD
$0,04071
1 CAM / MYR
RM0,1722033
1 CAM / TRY
1,6560828
1 CAM / JPY
¥5,98437
1 CAM / ARS
ARS$55,0134585
1 CAM / RUB
3,236445
1 CAM / INR
3,5482836
1 CAM / IDR
Rp667,3769424
1 CAM / KRW
56,3068152
1 CAM / PHP
2,3424534
1 CAM / EGP
￡E.1,9504161
1 CAM / BRL
R$0,2255334
1 CAM / CAD
C$0,0557727
1 CAM / BDT
4,9145112
1 CAM / NGN
61,5881235
1 CAM / UAH
1,6801017
1 CAM / VES
Bs5,00733
1 CAM / CLP
$39,4887
1 CAM / PKR
Rs11,4065349
1 CAM / KZT
21,816489
1 CAM / THB
฿1,3214466
1 CAM / TWD
NT$1,2151935
1 CAM / AED
د.إ0,1494057
1 CAM / CHF
Fr0,032568
1 CAM / HKD
HK$0,3195735
1 CAM / MAD
.د.م0,3680184
1 CAM / MXN
$0,7665693
1 CAM / PLN
0,1498128
1 CAM / RON
лв0,1779027
1 CAM / SEK
kr0,3928515
1 CAM / BGN
лв0,0683928
1 CAM / HUF
Ft13,9944696
1 CAM / CZK
0,8634591
1 CAM / KWD
د.ك0,01233513
1 CAM / ILS
0,1388211

Camino Network Kaynağı

Camino Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Camino Network Websitesi
Blok Gezgini

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CAM
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1 CAM = 0,04071 USD

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CAMUSDT
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