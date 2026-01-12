Bugünkü FAFO Fiyatı

Bugünkü FAFO (FAFO) fiyatı $ 0,0001425 olup, son 24 saatte % 19,76 değişim gösterdi. Mevcut FAFO / USD dönüşüm oranı FAFO başına $ 0,0001425 şeklindedir.

FAFO, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FAFO şeklindedir. Son 24 saat içinde FAFO, $ 0,0001357 (en düşük) ile $ 0,0001848 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FAFO, son bir saatte +%3,26 ve son 7 günde -%80,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,13K seviyesine ulaştı.

FAFO (FAFO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 53,13K$ 53,13K $ 53,13K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

