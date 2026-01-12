Bugünkü JEFF Fiyatı

Bugünkü JEFF (JEFF) fiyatı $ 0,00001519 olup, son 24 saatte % 2,62 değişim gösterdi. Mevcut JEFF / USD dönüşüm oranı JEFF başına $ 0,00001519 şeklindedir.

JEFF, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- JEFF şeklindedir. Son 24 saat içinde JEFF, $ 0,00001486 (en düşük) ile $ 0,00001574 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, JEFF, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde -%17,72 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 52,33K seviyesine ulaştı.

JEFF (JEFF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 52,33K$ 52,33K $ 52,33K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki JEFF piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 52,33K. Dolaşımdaki JEFF arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.