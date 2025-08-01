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Renewable Energy Fiyatı(RET)

Renewable Energy (RET) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00000000002266
$0,00000000002266$0,00000000002266
+%0,221D
USD

RET Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Renewable Energy (RET), şu anda 0,00000000002267 USD fiyatından işlem görmektedir ve 456,07K USD piyasa değerine sahiptir. RET / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Renewable Energy Ana Piyasa Performansı:

$ 33,25K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,22
Renewable Energy 24 saatlik fiyat değişimi
20.117,71T USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki RET / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, RET fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

RET Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Renewable Energy fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0000000000000497+%0,22
30 Gün$ +0,00000000000001+%0,04
60 Gün$ -0,00000000000216-%8,70
90 Gün$ -0,00000000000101-%4,27
Bugünkü Renewable Energy Fiyatı Değişimi

Bugün, RET, $ +0,0000000000000497 (+%0,22) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Renewable Energy 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00000000000001 (+%0,04) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Renewable Energy 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, RET değişimi $ -0,00000000000216 (-%8,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Renewable Energy 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00000000000101 (-%4,27) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

RET Fiyat Bilgisi

En güncel Renewable Energy fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,00000000001414
$ 0,00000000001414$ 0,00000000001414

$ 0,000000000024
$ 0,000000000024$ 0,000000000024

$ 0,00000000052
$ 0,00000000052$ 0,00000000052

+%0,04

+%0,22

-%0,66

RET Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 456,07K
$ 456,07K$ 456,07K

$ 33,25K
$ 33,25K$ 33,25K

20.117,71T
20.117,71T 20.117,71T

Renewable Energy (RET) Nedir?

Renewable Energy Token (RET), Binance Akıllı Zincir ağında 04 Ocak 2022'de oluşturulan ve tüm yenilenebilir enerji destekçileri için işlevsellik ve deneyim sağlamak üzere tasarlanmış bir BEP-20 tokenidir. Yenilenebilir enerji konusunda çevre dostu olan fiziksel projelerin oluşturulmasına katılmalarını sağlar. Ayrıca RET'e sahip olanlar hem yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına katkıda bulunur hem de getirilerinden yararlanır.

Renewable Energy, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Renewable Energy yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- RET staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Renewable Energy hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Renewable Energy satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Renewable Energy Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Renewable Energy, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte RET fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Renewable Energy fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Renewable Energy Fiyat Geçmişi

RET fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak RET kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Renewable Energy fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Renewable Energy (RET) Token Ekonomisi

Renewable Energy (RET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. RET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Renewable Energy (RET) Satın Alma

Nasıl Renewable Energy satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Renewable Energy Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

RET Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 RET / VND
0,00000059656105
1 RET / AUD
A$0,0000000000349118
1 RET / GBP
0,0000000000170025
1 RET / EUR
0,0000000000194962
1 RET / USD
$0,00000000002267
1 RET / MYR
RM0,0000000000958941
1 RET / TRY
0,0000000009219889
1 RET / JPY
¥0,00000000333249
1 RET / ARS
ARS$0,0000000306763639
1 RET / RUB
0,0000000018038519
1 RET / INR
0,0000000019750104
1 RET / IDR
Rp0,0000003716392848
1 RET / KRW
0,0000000313553304
1 RET / PHP
0,0000000013039784
1 RET / EGP
￡E.0,0000000010870265
1 RET / BRL
R$0,0000000001253651
1 RET / CAD
C$0,0000000000310579
1 RET / BDT
0,0000000027367224
1 RET / NGN
0,0000000342963095
1 RET / UAH
0,0000000009355909
1 RET / VES
Bs0,00000000278841
1 RET / CLP
$0,0000000219899
1 RET / PKR
Rs0,0000000063519073
1 RET / KZT
0,000000012148853
1 RET / THB
฿0,0000000007356415
1 RET / TWD
NT$0,0000000006769262
1 RET / AED
د.إ0,0000000000831989
1 RET / CHF
Fr0,000000000018136
1 RET / HKD
HK$0,0000000001777328
1 RET / MAD
.د.م0,0000000002049368
1 RET / MXN
$0,0000000004268761
1 RET / PLN
0,0000000000834256
1 RET / RON
лв0,0000000000992946
1 RET / SEK
kr0,0000000002189922
1 RET / BGN
лв0,0000000000380856
1 RET / HUF
Ft0,0000000078009737
1 RET / CZK
0,0000000004812841
1 RET / KWD
د.ك0,00000000000686901
1 RET / ILS
0,0000000000773047

Renewable Energy Kaynağı

Renewable Energy hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Renewable Energy Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

RET
RET
USD
USD

1 RET = 0,00000000002267 USD

Al-Sat

RETUSDT
$0,00000000002267
$0,00000000002267$0,00000000002267
+%1,61

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