Bugünkü UDOG Fiyatı

Bugünkü UDOG (UDOG) fiyatı $ 0,00041125 olup, son 24 saatte % 559,27 değişim gösterdi. Mevcut UDOG / USD dönüşüm oranı UDOG başına $ 0,00041125 şeklindedir.

UDOG, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- UDOG şeklindedir. Son 24 saat içinde UDOG, $ 0,00005837 (en düşük) ile $ 0,00135935 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UDOG, son bir saatte -%8,54 ve son 7 günde +%272,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,80K seviyesine ulaştı.

UDOG (UDOG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 60,80K$ 60,80K $ 60,80K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki UDOG piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,80K. Dolaşımdaki UDOG arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.