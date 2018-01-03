ABT Hakkında Daha Fazla Bilgi

ABT Fiyat Bilgileri

ABT Whitepaper

ABT Resmi Websitesi

ABT Token Ekonomisi

ABT Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Arcblock Logosu

Arcblock Fiyatı (ABT)

Listelenmedi

Arcblock (ABT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,812854
$0,812854$0,812854
-%2,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Arcblock (ABT) Fiyatı

Arcblock (ABT), şu anda 0,812831 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 80,13M USD piyasa değerine sahiptir. ABT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Arcblock Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,26
Arcblock 24 saatlik fiyat değişimi
98,58M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ABT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ABT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Arcblock (ABT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Arcblock / USD fiyat değişimi, $ -0,018878947093363.
Son 30 gün içerisinde, Arcblock / USD fiyat değişimi, $ +0,0293522215.
Son 60 gün içerisinde, Arcblock / USD fiyat değişimi, $ +0,0129187294.
Son 90 gün içerisinde, Arcblock / USD fiyat değişimi, $ -0,1294574185783005.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,018878947093363-%2,26
30 Gün$ +0,0293522215+%3,61
60 Gün$ +0,0129187294+%1,59
90 Gün$ -0,1294574185783005-%13,73

Arcblock (ABT) Fiyat Analizi

En güncel Arcblock fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,798341
$ 0,798341$ 0,798341

$ 0,905358
$ 0,905358$ 0,905358

$ 4,69
$ 4,69$ 4,69

-%0,38

-%2,26

+%2,27

Arcblock (ABT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 80,13M
$ 80,13M$ 80,13M

--
----

98,58M
98,58M 98,58M

Arcblock (ABT) Nedir?

The ArcBlock project was created to create the first Blockchain ecosystem in the world. Develop and develop decentralized applications (DApp) according to objectives. ArcBlock, one of the ICO projects emerging in early 2018. Just launched on 3/1/2018, ArcBlock has quickly attracted the attention of technology as well as investors. ArcBlock brings great technological advancements that will open the third generation of blockchain applications. Arcblock work by bridging the gap between different blockchains and their respective ecosystems has not been easy. There are some solutions which attempt to solve this problem, but it is evident there is plenty of room for competition in this regard. Building an open chain access layer capable of spanning multiple new and existing blockchains is a very interesting business model. Building a new ecosystem meant to connect various chains will not be easy. As of right now, the team has completed its token sale, and the first public release candidate for the Open Chain Access Protocol will be released in Q3. Early 2019 will herald the introduction of more technical features and an Ethereum Blocklet prototype.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Arcblock (ABT) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Arcblock (ABT) Token Ekonomisi

Arcblock (ABT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Arcblock (ABT) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ABT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ABT / VND
21.389,647765
1 ABT / AUD
A$1,24363143
1 ABT / GBP
0,59336663
1 ABT / EUR
0,69090635
1 ABT / USD
$0,812831
1 ABT / MYR
RM3,43014682
1 ABT / TRY
33,20414635
1 ABT / JPY
¥119,486157
1 ABT / ARS
ARS$1.055,6236197
1 ABT / RUB
64,82327225
1 ABT / INR
71,26902208
1 ABT / IDR
Rp13.110,17558393
1 ABT / KRW
1.130,50161142
1 ABT / PHP
46,55083137
1 ABT / EGP
￡E.39,25160899
1 ABT / BRL
R$4,39741571
1 ABT / CAD
C$1,12170678
1 ABT / BDT
98,79960805
1 ABT / NGN
1.246,67141794
1 ABT / UAH
33,7324865
1 ABT / VES
Bs108,919354
1 ABT / CLP
$785,194746
1 ABT / PKR
Rs230,1937392
1 ABT / KZT
437,7094935
1 ABT / THB
฿26,36010933
1 ABT / TWD
NT$24,41744324
1 ABT / AED
د.إ2,98308977
1 ABT / CHF
Fr0,6502648
1 ABT / HKD
HK$6,36446673
1 ABT / AMD
֏311,54186568
1 ABT / MAD
.د.م7,315479
1 ABT / MXN
$15,27309449
1 ABT / PLN
2,96683315
1 ABT / RON
лв3,52768654
1 ABT / SEK
kr7,77879267
1 ABT / BGN
лв1,35742777
1 ABT / HUF
Ft275,72040351
1 ABT / CZK
17,07757931
1 ABT / KWD
د.ك0,247913455
1 ABT / ILS
2,74736878