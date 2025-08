Base is for everyone 24 saatlik fiyat değişimi

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), şu anda 0,00554365 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,53M USD piyasa değerine sahiptir. BASEISFOREVERYONE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

USD Bazında Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ +0,00021874.

Son 30 gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ +0,0019339910.

Son 60 gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ +0,0023354288.

Son 90 gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ +0,004460686753089158.

Dönem Değişim (USD) Değişim (%) Bugün $ +0,00021874 +%4,11 30 Gün $ +0,0019339910 +%34,89 60 Gün $ +0,0023354288 +%42,13 90 Gün $ +0,004460686753089158 +%411,90

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Fiyat Analizi

En güncel Base is for everyone fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

24 sa Düşük $ 0,00477911$ 0,00477911 $ 0,00477911 24 sa Yüksek $ 0,00556024$ 0,00556024 $ 0,00556024 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02107695$ 0,02107695 $ 0,02107695 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,68 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,11 Fiyat Değişimi (7 G) -%37,78

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz: