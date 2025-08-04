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Base is for everyone Fiyatı (BASEISFOREVERYONE)

Listelenmedi

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00554365
$0,00554365$0,00554365
+%4,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Fiyatı

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE), şu anda 0,00554365 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 5,53M USD piyasa değerine sahiptir. BASEISFOREVERYONE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Base is for everyone Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,11
Base is for everyone 24 saatlik fiyat değişimi
1000,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ +0,00021874.
Son 30 gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ +0,0019339910.
Son 60 gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ +0,0023354288.
Son 90 gün içerisinde, Base is for everyone / USD fiyat değişimi, $ +0,004460686753089158.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00021874+%4,11
30 Gün$ +0,0019339910+%34,89
60 Gün$ +0,0023354288+%42,13
90 Gün$ +0,004460686753089158+%411,90

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Fiyat Analizi

En güncel Base is for everyone fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00477911
$ 0,00477911$ 0,00477911

$ 0,00556024
$ 0,00556024$ 0,00556024

$ 0,02107695
$ 0,02107695$ 0,02107695

+%1,68

+%4,11

-%37,78

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 5,53M
$ 5,53M$ 5,53M

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1000,00M
1000,00M 1000,00M

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Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Token Ekonomisi

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BASEISFOREVERYONE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BASEISFOREVERYONE / VND
145,88114975
1 BASEISFOREVERYONE / AUD
A$0,008537221
1 BASEISFOREVERYONE / GBP
0,0041577375
1 BASEISFOREVERYONE / EUR
0,004767539
1 BASEISFOREVERYONE / USD
$0,00554365
1 BASEISFOREVERYONE / MYR
RM0,0234496395
1 BASEISFOREVERYONE / TRY
0,2254602455
1 BASEISFOREVERYONE / JPY
¥0,81491655
1 BASEISFOREVERYONE / ARS
ARS$7,5629245125
1 BASEISFOREVERYONE / RUB
0,4427713255
1 BASEISFOREVERYONE / INR
0,4862335415
1 BASEISFOREVERYONE / IDR
Rp90,879493656
1 BASEISFOREVERYONE / KRW
7,678176996
1 BASEISFOREVERYONE / PHP
0,3173739625
1 BASEISFOREVERYONE / EGP
￡E.0,268423533
1 BASEISFOREVERYONE / BRL
R$0,03104444
1 BASEISFOREVERYONE / CAD
C$0,0075948005
1 BASEISFOREVERYONE / BDT
0,669229428
1 BASEISFOREVERYONE / NGN
8,4122116925
1 BASEISFOREVERYONE / UAH
0,2286755625
1 BASEISFOREVERYONE / VES
Bs0,68186895
1 BASEISFOREVERYONE / CLP
$5,32744765
1 BASEISFOREVERYONE / PKR
Rs1,5523883095
1 BASEISFOREVERYONE / KZT
2,970842035
1 BASEISFOREVERYONE / THB
฿0,179946879
1 BASEISFOREVERYONE / TWD
NT$0,165644262
1 BASEISFOREVERYONE / AED
د.إ0,0203451955
1 BASEISFOREVERYONE / CHF
Fr0,00443492
1 BASEISFOREVERYONE / HKD
HK$0,043462216
1 BASEISFOREVERYONE / MAD
.د.م0,0500591595
1 BASEISFOREVERYONE / MXN
$0,104442366
1 BASEISFOREVERYONE / PLN
0,020511505
1 BASEISFOREVERYONE / RON
лв0,024281187
1 BASEISFOREVERYONE / SEK
kr0,053662532
1 BASEISFOREVERYONE / BGN
лв0,0093687685
1 BASEISFOREVERYONE / HUF
Ft1,9096211155
1 BASEISFOREVERYONE / CZK
0,117857999
1 BASEISFOREVERYONE / KWD
د.ك0,00169081325
1 BASEISFOREVERYONE / ILS
0,01884841