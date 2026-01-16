Bugünkü Galaxe Fiyatı

Bugünkü Galaxe (GALAXE) fiyatı $ 0,00006446 olup, son 24 saatte % 35,93 değişim gösterdi. Mevcut GALAXE / USD dönüşüm oranı GALAXE başına $ 0,00006446 şeklindedir.

Galaxe, şu anda piyasa değeri açısından $ 64.017 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M GALAXE şeklindedir. Son 24 saat içinde GALAXE, $ 0,0000636 (en düşük) ile $ 0,00010434 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0001748 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000636 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GALAXE, son bir saatte -%1,10 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Galaxe (GALAXE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,02K$ 64,02K $ 64,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 64,02K$ 64,02K $ 64,02K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.998.404,765269 999.998.404,765269 999.998.404,765269

Şu anki Galaxe piyasa değeri $ 64,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki GALAXE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999998404.765269. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 64,02K.