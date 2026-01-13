Bugünkü Ionex Token Fiyatı

Bugünkü Ionex Token (INX) fiyatı $ 0,00584803 olup, son 24 saatte % 2,72 değişim gösterdi. Mevcut INX / USD dönüşüm oranı INX başına $ 0,00584803 şeklindedir.

Ionex Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 126.728 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,67M INX şeklindedir. Son 24 saat içinde INX, $ 0,00584449 (en düşük) ile $ 0,00612802 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01313443 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00551771 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INX, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde -%3,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ionex Token (INX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 126,73K$ 126,73K $ 126,73K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 584,79K$ 584,79K $ 584,79K Dolaşım Arzı 21,67M 21,67M 21,67M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Ionex Token piyasa değeri $ 126,73K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki INX arzı 21,67M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 584,79K.