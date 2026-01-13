Bugünkü KapiPlara Fiyatı

Bugünkü KapiPlara (KAPI) fiyatı $ 0,00000714 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut KAPI / USD dönüşüm oranı KAPI başına $ 0,00000714 şeklindedir.

KapiPlara, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.131,18 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,17M KAPI şeklindedir. Son 24 saat içinde KAPI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000726 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000692 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KAPI, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,45 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

KapiPlara (KAPI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,13K$ 7,13K $ 7,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,13K$ 7,13K $ 7,13K Dolaşım Arzı 999,17M 999,17M 999,17M Toplam Arz 999.169.830,537191 999.169.830,537191 999.169.830,537191

