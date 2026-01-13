Bugünkü Kiba Inu Fiyatı

Bugünkü Kiba Inu (KIBA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 5,86 değişim gösterdi. Mevcut KIBA / USD dönüşüm oranı KIBA başına $ 0 şeklindedir.

Kiba Inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 184.643 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 785,60B KIBA şeklindedir. Son 24 saat içinde KIBA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, KIBA, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde +%16,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Kiba Inu (KIBA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 184,64K$ 184,64K $ 184,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 235,03K$ 235,03K $ 235,03K Dolaşım Arzı 785,60B 785,60B 785,60B Toplam Arz 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0 1.000.000.000.000,0

Şu anki Kiba Inu piyasa değeri $ 184,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki KIBA arzı 785,60B olup, toplam arzı 1000000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 235,03K.