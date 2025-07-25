MAX Fiyatı (MAX)
MAX (MAX), şu anda 0,00839992 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 8,40M USD piyasa değerine sahiptir. MAX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MAX / USD fiyat değişimi, $ -0,000996649738587071.
Son 30 gün içerisinde, MAX / USD fiyat değişimi, $ +0,0208649182.
Son 60 gün içerisinde, MAX / USD fiyat değişimi, $ +0,0105266201.
Son 90 gün içerisinde, MAX / USD fiyat değişimi, $ +0,00272181718723597.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000996649738587071
|-%10,60
|30 Gün
|$ +0,0208649182
|+%248,39
|60 Gün
|$ +0,0105266201
|+%125,32
|90 Gün
|$ +0,00272181718723597
|+%47,94
En güncel MAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%3,26
-%10,60
+%36,02
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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|1 MAX / VND
₫221,0438948
|1 MAX / AUD
A$0,0127678784
|1 MAX / GBP
￡0,0062159408
|1 MAX / EUR
€0,007139932
|1 MAX / USD
$0,00839992
|1 MAX / MYR
RM0,0353636632
|1 MAX / TRY
₺0,3404487576
|1 MAX / JPY
¥1,23478824
|1 MAX / ARS
ARS$10,6868822192
|1 MAX / RUB
₽0,6677096408
|1 MAX / INR
₹0,7267610784
|1 MAX / IDR
Rp137,7035845248
|1 MAX / KRW
₩11,5701338072
|1 MAX / PHP
₱0,4777034504
|1 MAX / EGP
￡E.0,412016076
|1 MAX / BRL
R$0,0463675584
|1 MAX / CAD
C$0,0114238912
|1 MAX / BDT
৳1,0263022256
|1 MAX / NGN
₦12,8242418632
|1 MAX / UAH
₴0,3507806592
|1 MAX / VES
Bs1,0079904
|1 MAX / CLP
$7,979924
|1 MAX / PKR
Rs2,3856612792
|1 MAX / KZT
₸4,5577125928
|1 MAX / THB
฿0,2715694136
|1 MAX / TWD
NT$0,2472096456
|1 MAX / AED
د.إ0,0308277064
|1 MAX / CHF
Fr0,0066359368
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$0,155818516
|1 MAX / PLN
zł0,0304077104
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лв0,0362036552
|1 MAX / SEK
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|1 MAX / CZK
Kč0,175558328
|1 MAX / KWD
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|1 MAX / ILS
₪0,0280557328