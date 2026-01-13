Bugünkü Neuro Paranoid Fiyatı

Bugünkü Neuro Paranoid (NEURO) fiyatı $ 0,00000624 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut NEURO / USD dönüşüm oranı NEURO başına $ 0,00000624 şeklindedir.

Neuro Paranoid, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.238,29 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,19M NEURO şeklindedir. Son 24 saat içinde NEURO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00119131 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000612 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, NEURO, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Neuro Paranoid (NEURO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,24K$ 6,24K $ 6,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,24K$ 6,24K $ 6,24K Dolaşım Arzı 999,19M 999,19M 999,19M Toplam Arz 999.187.522,573666 999.187.522,573666 999.187.522,573666

Şu anki Neuro Paranoid piyasa değeri $ 6,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki NEURO arzı 999,19M olup, toplam arzı 999187522.573666. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,24K.