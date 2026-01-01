Bugünkü Pumpad Fiyatı

Bugünkü Pumpad (PUMPAD) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,25 değişim gösterdi. Mevcut PUMPAD / USD dönüşüm oranı PUMPAD başına $ 0 şeklindedir.

Pumpad, şu anda piyasa değeri açısından $ 233.366 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,34M PUMPAD şeklindedir. Son 24 saat içinde PUMPAD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PUMPAD, son bir saatte -%5,38 ve son 7 günde -%36,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Pumpad (PUMPAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 233,37K$ 233,37K $ 233,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 233,37K$ 233,37K $ 233,37K Dolaşım Arzı 998,34M 998,34M 998,34M Toplam Arz 998.338.993,120821 998.338.993,120821 998.338.993,120821

Şu anki Pumpad piyasa değeri $ 233,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUMPAD arzı 998,34M olup, toplam arzı 998338993.120821. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 233,37K.