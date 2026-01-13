Bugünkü The Purple Whale Fiyatı

Bugünkü The Purple Whale (WHURPLE) fiyatı $ 0,00003533 olup, son 24 saatte % 10,81 değişim gösterdi. Mevcut WHURPLE / USD dönüşüm oranı WHURPLE başına $ 0,00003533 şeklindedir.

The Purple Whale, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.840 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 957,70M WHURPLE şeklindedir. Son 24 saat içinde WHURPLE, $ 0,0000328 (en düşük) ile $ 0,00004549 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00016917 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002457 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHURPLE, son bir saatte -%5,10 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Purple Whale (WHURPLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,84K$ 33,84K $ 33,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,84K$ 33,84K $ 33,84K Dolaşım Arzı 957,70M 957,70M 957,70M Toplam Arz 957.700.187,296982 957.700.187,296982 957.700.187,296982

Şu anki The Purple Whale piyasa değeri $ 33,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WHURPLE arzı 957,70M olup, toplam arzı 957700187.296982. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,84K.