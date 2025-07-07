True Base Army (TBA) Nedir?

TRUE BASE ARMY Enlist, Fight, Conquer On Base. True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin. it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

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True Base Army (TBA) Kaynağı Resmi Websitesi

True Base Army (TBA) Token Ekonomisi

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