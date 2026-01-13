Bugünkü Udinese Calcio Fan Token Fiyatı

Bugünkü Udinese Calcio Fan Token (UDI) fiyatı $ 0,03858854 olup, son 24 saatte % 17,17 değişim gösterdi. Mevcut UDI / USD dönüşüm oranı UDI başına $ 0,03858854 şeklindedir.

Udinese Calcio Fan Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 47.025 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,22M UDI şeklindedir. Son 24 saat içinde UDI, $ 0,03848461 (en düşük) ile $ 0,04658631 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,31 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01849445 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UDI, son bir saatte +%0,26 ve son 7 günde +%1,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Udinese Calcio Fan Token (UDI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47,03K$ 47,03K $ 47,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 192,94K$ 192,94K $ 192,94K Dolaşım Arzı 1,22M 1,22M 1,22M Toplam Arz 5.000.000,0 5.000.000,0 5.000.000,0

Şu anki Udinese Calcio Fan Token piyasa değeri $ 47,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UDI arzı 1,22M olup, toplam arzı 5000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 192,94K.