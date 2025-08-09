Wow (WOW) Nedir?

Wow is the community token of Wow protocol that allows users to create and interact with meme tokens. Wow is built on Base, an Ethereum Layer 2 chain. EVM-compatible smart contracts serve as the backbone of all Wow pools. All pools on Wow are user-generated, and the tokens in Wow pools are not subject to any presale or team allocation. To understand how it works and explore the technical components and processes involved visit wow.xyz.

