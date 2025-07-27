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XVGZKE Fiyatı (XVGZKE)

XVGZKE (XVGZKE) Canlı Fiyat Grafiği

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-%1,201D
USD

Bugünkü XVGZKE (XVGZKE) Fiyatı

XVGZKE (XVGZKE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 54,42K USD piyasa değerine sahiptir. XVGZKE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

XVGZKE Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,77
XVGZKE 24 saatlik fiyat değişimi
10,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında XVGZKE (XVGZKE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, XVGZKE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, XVGZKE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, XVGZKE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, XVGZKE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%1,77
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

XVGZKE (XVGZKE) Fiyat Analizi

En güncel XVGZKE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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+%0,23

-%1,77

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XVGZKE (XVGZKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 54,42K
$ 54,42K$ 54,42K

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10,00B
10,00B 10,00B

XVGZKE (XVGZKE) Nedir?

XVGZKE is the XVG-branded token deployed on zkSync Era, a zero-knowledge rollup chain optimized for fast, low-cost Ethereum-compatible transactions. As part of the XVG token suite, XVGZKE shares the exact same contract address as its counterparts across multiple leading smart chains, offering an unprecedented level of interoperability and simplicity. This unified address system eliminates the confusion of wrapped assets and cross-chain variations, making XVGZKE instantly recognizable and verifiable. Its presence on zkSync Era ensures scalability, efficiency, and direct access to Ethereum's vibrant ecosystem—while maintaining consistency across the broader XVG suite.

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XVGZKE (XVGZKE) Kaynağı

Resmi Websitesi

XVGZKE (XVGZKE) Token Ekonomisi

XVGZKE (XVGZKE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XVGZKE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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XVGZKE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XVGZKE / VND
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1 XVGZKE / AUD
A$--
1 XVGZKE / GBP
--
1 XVGZKE / EUR
--
1 XVGZKE / USD
$--
1 XVGZKE / MYR
RM--
1 XVGZKE / TRY
--
1 XVGZKE / JPY
¥--
1 XVGZKE / ARS
ARS$--
1 XVGZKE / RUB
--
1 XVGZKE / INR
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1 XVGZKE / IDR
Rp--
1 XVGZKE / KRW
--
1 XVGZKE / PHP
--
1 XVGZKE / EGP
￡E.--
1 XVGZKE / BRL
R$--
1 XVGZKE / CAD
C$--
1 XVGZKE / BDT
--
1 XVGZKE / NGN
--
1 XVGZKE / UAH
--
1 XVGZKE / VES
Bs--
1 XVGZKE / CLP
$--
1 XVGZKE / PKR
Rs--
1 XVGZKE / KZT
--
1 XVGZKE / THB
฿--
1 XVGZKE / TWD
NT$--
1 XVGZKE / AED
د.إ--
1 XVGZKE / CHF
Fr--
1 XVGZKE / HKD
HK$--
1 XVGZKE / MAD
.د.م--
1 XVGZKE / MXN
$--
1 XVGZKE / PLN
--
1 XVGZKE / RON
лв--
1 XVGZKE / SEK
kr--
1 XVGZKE / BGN
лв--
1 XVGZKE / HUF
Ft--
1 XVGZKE / CZK
--
1 XVGZKE / KWD
د.ك--
1 XVGZKE / ILS
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