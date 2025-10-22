Penambang Bitcoin Core Scientific (CORZ) Hanya 'Bagus untuk Dimiliki': Michael Intrator dari CRWV

CEO CoreWeave (CRWV) Michael Intrator memberi tahu CNBC bahwa perusahaan tidak akan menaikkan tawaran senilai $9 miliar dalam bentuk saham untuk penambang bitcoin Core Scientific (CORZ), menyebut akuisisi tersebut sebagai "bagus untuk dimiliki, bukan kebutuhan yang harus dimiliki." Dia mengatakan tawaran tersebut secara wajar mencerminkan nilai relatif kedua perusahaan dan CoreWeave akan melanjutkan rencana seperti yang direncanakan meskipun kesepakatan ditolak.

Selain itu, perusahaan penasihat proxy Institutional Shareholder Services (ISS) kemarin mendesak para pemegang saham untuk menolak usulan pembelian Core Scientific oleh CoreWeave menjelang pemungutan suara pada 30 Oktober.

ISS berpendapat bahwa Core Scientific, penyedia daya komputasi, telah berkinerja baik dengan sendirinya dan percaya perusahaan dapat terus berkembang tanpa merger tersebut.

CoreWeave, perusahaan infrastruktur cloud yang berfokus pada AI, pada Juli menawarkan kesepakatan saham penuh untuk CORZ seharga $20,40 per saham.

Investor Core Scientific, Two Seas Capital, telah memimpin penolakan terhadap kesepakatan tersebut, dengan menyebutkan kelemahan dalam proses penjualan, struktur kesepakatan, dan penilaian, serta memperingatkan bahwa rasio pertukaran tetap membuat pemegang saham Core Scientific terpapar pada volatilitas saham CoreWeave.

CRWV turun 4,3% dalam perdagangan Selasa, dengan CORZ naik 1,6% ke level tertinggi sejak pengumuman kesepakatan Juli — mungkin menandakan pasar lebih menyukai perusahaan tetap independen daripada melanjutkan penjualan.