Conio bersama dengan Ferrari meluncurkan proyek blockchain yang revolusioner

Milano – Conio dengan senang hati mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Ferrari untuk meluncurkan salah satu proyek paling inovatif di sektor otomotif mewah. Inisiatif ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk pertama kalinya guna meningkatkan pengalaman eksklusif klien yang terdaftar dalam program Ferrari Hyperclub yang bergengsi, membuka frontir baru dalam kepemilikan digital dan tokenisasi.

Proyek ini: blockchain melayani pengalaman eksklusif Ferrari.

Setelah studi kelayakan komprehensif yang dimulai pada Maret 2025, proyek ini akan terbentuk sepenuhnya dengan dimulainya musim World Endurance Championship (WEC) 2027, berkat integrasi infrastruktur digital canggih dalam ekosistem pelanggan Ferrari yang sudah ada.

Inti dari inisiatif ini adalah token digital yang memberikan hak eksklusif untuk berpartisipasi dalam lelang digital pribadi untuk pembelian Ferrari 499P yang ikonik, model yang meraih kemenangan tiga kali berturut-turut di 24 Hours of Le Mans.

Elemen kunci inovasi adalah dompet digital yang dikembangkan oleh Conio, yang akan diintegrasikan langsung ke dalam aplikasi MyFerrari yang menghadap klien. Dibangun dengan teknologi kepemilikan Conio, dompet ini memastikan penyimpanan token yang aman melalui sistem multi-tanda tangan dan protokol perlindungan kriptografi canggih. Selain melihat dan menyimpan token, dompet ini memungkinkan transaksi peer-to-peer antar anggota tanpa perantara, memastikan pertukaran yang cepat dan aman.

Bagi anggota Hyperclub, ini berarti keamanan maksimal dalam mengelola aset digital mereka, serta kebebasan dan fleksibilitas penuh untuk berinteraksi dengan mereka dalam lingkungan yang eksklusif, transparan, dan sesuai dengan peraturan UE, mengangkat konsep kepemilikan dan partisipasi ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya.

Dompet Conio merupakan tonggak sejati: ini bukan sekadar dompet digital tetapi pusat komprehensif untuk mengelola kepemilikan digital. Ini mencakup alat visualisasi token interaktif, fitur untuk membeli dan menjual kembali token secara peer-to-peer khusus di antara pengguna Hyperclub, pelaksanaan digital prosedur anti-pencucian uang (AML) sebagaimana diwajibkan oleh hukum, dan notifikasi serta pembaruan real-time tentang nilai token. Semua ini terjadi dalam ekosistem yang eksklusif, tertutup, dan terlindungi.

Teknologi sebagai elemen pembeda

Alokasi resmi token kepada anggota Ferrari Hyperclub dijadwalkan pada Maret 2027, dengan pengalaman digital yang dipersonalisasi dan imersif tersedia untuk setiap anggota mulai Juni 2026.

Pernyataan dari Para Protagonis

Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer, Ferrari:

Christian Miccoli, CEO and Founder, Conio:

Davide Rallo, Chief Fintech Strategist di Conio dan arsitek proyek:

Gian Maria Mossa, CEO, Banca Generali:

Tentang Conio

Conio adalah perusahaan fintech Italia yang didukung oleh Banca Generali dan Poste Italiane. Perusahaan ini berada di garis depan dalam penyimpanan digital dan tokenisasi Real World Assets (RWA), energi berkelanjutan, dan produk keuangan, serta memiliki lebih dari 16 paten yang telah didaftarkan.