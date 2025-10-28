BursaDEX+
Strategy Memperoleh 390 Bitcoin, Pembelian Oktober Bersih 778 BTC

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 11:14
Strategi Michael Saylor, pemegang Bitcoin publik terbesar di dunia, menambah kepemilikan BTC-nya minggu lalu di tengah momentum yang meningkat, tetapi aktivitas pembelian telah melambat secara signifikan sejak September.

Strategy membeli 390 Bitcoin (BTC) senilai $43,3 juta dalam akuisisi BTC terbarunya minggu lalu, menurut pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada hari Senin.

Pembelian dilakukan dengan harga rata-rata $111.117 per BTC, dengan Bitcoin sempat naik melewati $113.000 pada hari Selasa, menurut data CoinGecko.

Akuisisi tersebut membawa total kepemilikan Bitcoin Strategy menjadi 640.808 BTC, dibeli dengan harga sekitar $47,4 miliar pada harga rata-rata $74.032 per koin.

Strategy mencatat salah satu bulan pembelian BTC terlambatnya

Dengan pembelian terbaru sebanyak 390 BTC, Strategy telah mengakumulasi 778 Bitcoin pada Oktober — termasuk total bulanan terkecil dalam sejarahnya.

Dibandingkan dengan 3.526 BTC yang diperoleh pada September, pembelian Strategy pada Oktober turun 78%, menegaskan perlambatan akumulasi yang sedang berlangsung. Pembelian terbaru bahkan lebih kecil dibandingkan dengan 31.466 BTC dan 26.695 BTC yang diperoleh pada Juli dan Mei.

Kutipan dari Formulir 8-K Strategy. Sumber: SEC

Menurut analis CryptoQuant JA Maartun, perlambatan cepat dalam pembelian Bitcoin Strategy disebabkan oleh kesulitan penggalangan modal, dengan premium penerbitan ekuitas anjlok dari 208% menjadi 4%.

"Strategy tidak lagi membeli dalam jumlah besar — tetapi mereka masih membeli," tulis Maartun dalam postingan X pada hari Minggu, menambahkan bahwa keyakinan jangka panjang tetap ada, "bahkan saat tekanan pendanaan meningkat."

Sumber: JA Maartun

Meskipun perlambatan tajam, 2025 tetap menjadi tahun terbesar untuk investasi Bitcoin oleh Strategy, dengan $19,53 miliar yang dihabiskan untuk akuisisi BTC sejauh ini. Perusahaan masih memiliki sekitar dua bulan untuk melampaui rekor tahun lalu sebesar $21,76 miliar yang dihabiskan untuk BTC, menurut Maartun.

Terkait: Strategy dapat membeli $100 juta Bitcoin dalam satu jam setelah mengumpulkannya: Saylor

Pembelian 390 BTC terbaru Strategy terjadi di tengah saham Common A-nya, MSTR, jatuh di bawah $280 minggu lalu, menandai penjualan bertahap setelah saham mencapai puncak sekitar $456 pada Juli, menurut data TradingView.

Majalah: Penulis Mysterious Mr Nakamoto: Menemukan Satoshi akan merugikan Bitcoin

Sumber: https://cointelegraph.com/news/strategy-buys-778-bitcoin-october-buying-activity-slowdown?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

