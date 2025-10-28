BursaDEX+
Para pengembang Bitcoin sedang memperdebatkan Proposal Peningkatan Bitcoin (BIP) baru yang akan sementara membatasi jumlah data arbitrer yang dilampirkan pada transaksi—sebuah upaya yang bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan setelah pembaruan Bitcoin Core v30 yang menghapus batasan pada data OP_RETURN. Bitcoin Menghadapi Rencana Soft Fork Baru untuk Membatasi Penyalahgunaan Penyimpanan Data BIP, yang ditulis oleh [...] Sumber: https://news.bitcoin.com/controversial-bitcoin-proposal-targets-data-abuse-risks-with-soft-fork-plan/

Proposal Bitcoin Kontroversial Menargetkan Risiko Penyalahgunaan Data Dengan Rencana Soft Fork

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 13:35
Para pengembang Bitcoin sedang mendebatkan Proposal Peningkatan Bitcoin (BIP) baru yang akan sementara membatasi jumlah data arbitrer yang dilampirkan pada transaksi—sebuah upaya yang bertujuan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan setelah pembaruan Bitcoin Core v30 yang menghapus batasan data OP_RETURN. Bitcoin Menghadapi Rencana Soft Fork Baru untuk Membatasi Penyalahgunaan Penyimpanan Data BIP, yang ditulis oleh […]

Sumber: https://news.bitcoin.com/controversial-bitcoin-proposal-targets-data-abuse-risks-with-soft-fork-plan/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

