4 tahun Bitcoin menang – Inilah mengapa 2021 adalah musim alt terakhir!

Siklus 2025 telah memperkenalkan beberapa divergensi pasar yang signifikan.

Secara historis, Bitcoin [BTC] telah mengalami reli kuat setelah setiap halving, dengan empat siklus pasca-halving pertama didorong oleh kelangkaan pasokan dan ketidakseimbangan permintaan. Namun, 2025 memecah tren tersebut, dengan BTC ditutup turun 6% di akhir tahun.

Divergensi serupa muncul pada altcoin. TOTAL3 (kapitalisasi pasar tidak termasuk BTC dan ETH) telah mencetak tahun merah keempat berturut-turut terhadap Bitcoin, secara efektif mengakhiri "musim altcoin" yang telah memudar selama empat tahun.

Sumber: TradingView (TOTAL3/BTC)

Divergensi tersebut secara alami menunjuk pada pengaruh pasar BTC yang semakin besar.

Secara teknis, ini bukan hal yang berlebihan. Dominasi Bitcoin (BTC.D) telah mengalami empat tren naik berturut-turut, naik dari sekitar 40% pada 2022 menjadi di atas 60% pada 2025. Itu adalah kenaikan kapitalisasi pasar sebesar 100%, menambahkan sekitar $900 miliar.

Yang perlu dicatat, selama periode yang sama, total kapitalisasi pasar tumbuh menjadi $1,11 triliun, yang berarti hampir 80% dari modal baru tersebut masuk ke BTC, menyoroti pengaruhnya yang semakin besar. Dalam konteks ini, apakah altseason benar-benar tinggal masa lalu?

Reli 2021 dalam retrospeksi – Sinyal pasar altcoin utama

Melihat ke belakang, siklus 2021 adalah musim altcoin yang klasik.

Pada grafik 12 bulan, kapitalisasi pasar BTC ditutup naik 64%, menembus tonggak bersejarah $1 triliun. Namun, TOTAL3 (kapitalisasi pasar tidak termasuk BTC dan ETH) sepenuhnya mengungguli, reli mencapai 541% yang luar biasa.

Hasilnya? Altcoin Season Index mencapai puncak, menandakan altseason penuh, dengan modal jelas berotasi ke pasar alt yang lebih luas. Namun sejak itu, BTC telah mengambil alih kendali. Pertanyaannya adalah – Apa yang sebenarnya berubah?

Sumber: TradingView (TOTAL3)

Jawabannya sederhana – Tingkat pendanaan altcoin telah melonjak.

Sederhananya, long dengan leverage terlalu padat, dan meskipun itu mungkin terdengar bullish, ini sebenarnya menjebak altcoin dalam putaran yang volatil. Bahkan pergerakan sideways kecil dapat memicu likuidasi berantai.

Tambahkan BTC.D yang meningkat, dan alt menjadi sangat rentan terhadap perubahan tajam. Dalam konteks ini, divergensi yang semakin besar antara Bitcoin dan alt bukanlah kebetulan. Sebaliknya, ini menunjukkan mengapa 2021 mungkin adalah "musim altcoin" nyata yang terakhir.

Kesimpulan

Tingkat pendanaan altcoin telah melonjak, menciptakan long yang terlalu padat yang menjebak altcoin dalam putaran yang volatil.

Meningkatnya dominasi Bitcoin telah menyalurkan modal ke arah BTC, membuat alt rentan dan menjelaskan mengapa 2021 kemungkinan adalah "musim altcoin" sejati yang terakhir.