Pasokan Ethereum Mengencang karena Akumulasi Whale dan Staking Mengimbangi Tekanan Jual yang Berlangsung

Ethereum mencatat rekor aliran masuk Desember ke alamat akumulasi saat aktivitas staking terus mengeluarkan ETH dari sirkulasi aktif.

Tren pasokan Ethereum bergeser secara diam-diam saat harga tetap terikat dalam rentang dan trader memantau level resistensi dengan cermat. Data on-chain menunjukkan akumulasi dan staking meningkat bersama-sama, bahkan saat penjualan berlanjut.

Pergerakan ini menunjukkan perubahan perilaku di balik harga yang datar dan sentimen yang hati-hati. Fokus pasar kini beralih ke Ethereum.

Alamat Akumulasi Ethereum Mencatat Aliran Masuk yang Kuat

Data on-chain dari Desember menunjukkan Ethereum bergerak secara stabil ke alamat akumulasi.

Dompet ini memiliki riwayat penjualan terbatas selama periode volatil. Akibatnya, pasokan yang tersedia di tempat perdagangan aktif menurun secara bertahap.

Pola ini berlanjut bahkan saat tekanan jual jangka pendek tetap ada.

Crypto Rus merujuk data FXStreet untuk menjelaskan tren akumulasi ini. Data menunjukkan rekor aliran masuk bulanan ke alamat kepemilikan jangka panjang.

Sementara itu, aksi harga spot tetap sempit, dan volatilitas tetap teredam. Kontras ini menunjukkan aktivitas akumulasi terjadi tanpa reaksi harga yang kuat.

Meskipun demikian, metrik glassnode juga mengonfirmasi peningkatan saldo di dompet dengan perputaran rendah.

Alamat ini cenderung menyimpan Ethereum sepanjang siklus pasar yang lebih panjang. Pada saat yang sama, saldo exchange menunjukkan peningkatan yang sederhana.

Keseimbangan ini mendukung pengamatan pasokan yang bergerak menjauh dari kondisi penjualan langsung.

Aktivitas Staking Terus Mengurangi Pasokan Likuid

Level staking Ethereum terus meningkat hingga akhir Desember. Deposit validator meningkat, dan total ETH yang di-stake mencapai level tertinggi jaringan baru.

Aset yang di-stake tetap terkunci dan tidak tersedia untuk perdagangan pasar aktif. Oleh karena itu, pasokan beredar terus mengencang secara bertahap.

Perilaku staking sering mencerminkan cakrawala investasi yang lebih panjang daripada posisi jangka pendek.

Peserta mengalokasikan dana untuk yield dan partisipasi jaringan. Ini mengurangi penjualan reaktif selama perubahan harga singkat. Akibatnya, dinamika likuiditas pasar menyesuaikan secara perlahan seiring waktu.

Validator Queue (ETH) | Source: Ethereum Validator Queue

Selain itu, data menunjukkan pertumbuhan stabil dalam jumlah validator dan saldo yang di-stake. Aktivitas penarikan tetap terbatas selama periode yang sama.

Metrik ini menunjukkan komitmen stabil dari peserta staking. Penghapusan pasokan melalui staking tetap konsisten meskipun pemulihan harga tidak merata.

Transaksi Whale Ethereum dan Sinyal Struktur Pasar

Bersamaan dengan itu, transaksi Ethereum besar terus muncul meskipun partisipasi yang lebih luas berhati-hati. Lookonchain melaporkan pembelian 12.166 ETH senilai lebih dari $38 juta. Akuisisi terjadi melalui Coinbase, FalconX, dan Cumberland.

Transaksi seperti itu menunjukkan akumulasi selektif oleh pemegang besar. Namun, metrik aktivitas whale yang lebih luas menunjukkan perilaku yang beragam.

Data Glassnode menunjukkan lebih sedikit interaksi alamat besar dibandingkan dengan reli sebelumnya. Ini menunjukkan beberapa pemegang besar tetap tidak aktif daripada mendistribusikan secara agresif.

Selain itu, data teknis menunjukkan resistensi tetap berada di dekat zona harga $3.150. Data basis biaya menunjukkan pembelian besar sebelumnya di rentang ini.

Banyak pemegang mendekati level impas di dekat harga saat ini. Tekanan jual mungkin meningkat saat harga menguji zona ini.

Data aliran exchange juga tetap seimbang daripada sangat positif. Aliran ETF tetap terbatas, dan permintaan institusional tampak tertahan.

Namun, tren akumulasi dan staking berlanjut bersamaan dengan kehati-hatian ini.