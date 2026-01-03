Penjualan Bitcoin Mereda saat Pemegang Mengakumulasi

Tekanan jual Bitcoin mereda saat pemegang jangka panjang berhenti mendistribusikan sementara ETF menyerap pasokan dan saldo bursa menurun.

Harga Bitcoin tetap berada di antara $85.000 dan $90.000, menunjukkan stabilitas pasar. Penjualan dari pemegang jangka panjang telah melambat secara substansial, menciptakan zona akumulasi potensial.

Indikator dari derivatif dan metrik on-chain menunjukkan bahwa BTC mungkin mendekati level support.

Pemegang Jangka Panjang Bitcoin Mengurangi Penjualan

CryptosRus melaporkan bahwa pemegang jangka panjang telah menghentikan distribusi Bitcoin yang besar. Setelah berbulan-bulan menjual, para pemegang ini telah kembali ke akumulasi bersih.

Pergeseran ini merupakan penurunan terbesar dalam tekanan sisi jual sejak tahun dua ribu sembilan belas. Lebih sedikit penjual umumnya mengurangi volatilitas, meskipun perubahan harga mungkin tetap moderat.

Selama 24 jam terakhir, hanya 221 BTC yang dipindahkan dari pemegang jangka panjang. Indeks Tekanan Distribusi Pemegang Jangka Panjang menunjukkan angka negatif 1,623, mengindikasikan keluar pasar yang minimal.

CryptosRus mencatat bahwa kondisi seperti itu biasanya sejalan dengan fase akumulasi dan stabilitas harga potensial.

Dana ETF terus menyerap pasokan BTC, dan perusahaan treasury menambah koin selama penurunan harga kecil. Investor ritel sebagian besar tetap tidak aktif, sementara ketakutan pasar tetap tinggi.

Analis mengamati bahwa pasar sering berbalik ketika penjual menghilang, bukan ketika pembeli menjadi agresif.

MVRV Bitcoin dan Derivatif Menandakan Stabilitas

Skor Z Market Value to Realized Value Bitcoin menunjukkan aset berada di zona risiko rendah secara historis.

Skor Z MVRV membandingkan nilai pasar saat ini dengan nilai koin yang direalisasikan. Pembacaan saat ini berada di level yang sebelumnya bertepatan dengan fase pemulihan dan siklus akumulasi.

Bitcoin: MVRV Ratio | Sumber: CryptoQuant

Data derivatif menunjukkan $31 juta dalam kontrak BTC dilikuidasi dalam 24 jam terakhir. Likuidasi tinggi mencerminkan sensitivitas di antara trader berleveraj.

Pada saat yang sama, open interest naik 2,21% menjadi $133,84 miliar, menunjukkan partisipasi pasar yang aktif.

Cadangan bursa turun menjadi sekitar 2,5 juta BTC, menandakan koin terbatas yang tersedia untuk penjualan segera.

Kombinasi sinyal MVRV, aktivitas derivatif, dan penurunan saldo bursa ini menunjukkan fase konsolidasi.

Analis menganggap kondisi seperti itu menguntungkan untuk peluang akumulasi potensial.

Harga Bitcoin dan Tren Pasar

Harga Bitcoin telah mempertahankan rentang sempit antara $87.000 dan $88.919. Stabilitas ini sesuai dengan pengurangan penjualan pemegang jangka panjang dan saldo bursa yang rendah.

Dominasi BTC tetap mendekati 58%-60%, menunjukkan fokus investor yang berkelanjutan pada Bitcoin.

Altcoin menunjukkan momentum yang muncul, tetapi sentimen pasar secara keseluruhan tetap hati-hati. Fear and Greed Index saat ini berada di 30, mencerminkan ketidakpastian pasar yang berkelanjutan.

Pertumbuhan open interest dan perdagangan derivatif yang aktif menunjukkan bahwa beberapa trader diposisikan untuk pemulihan potensial.

Selain itu, pola historis menunjukkan bahwa ketika tekanan sisi jual menurun, lantai harga dapat terbentuk secara bertahap sebelum pergerakan ke atas.

Akumulasi Bitcoin oleh pemegang jangka panjang, dikombinasikan dengan aktivitas derivatif dan analisis MVRV, menunjukkan lingkungan risiko rendah.

Harga BTC yang stabil, saldo bursa yang menurun, dan pembelian institusional yang berkelanjutan menciptakan kondisi yang mendukung konsolidasi.

Pelaku pasar akan mengamati faktor-faktor ini dengan cermat untuk tanda-tanda pergeseran harga di masa depan.