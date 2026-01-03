Arus Bersih Ethereum Melonjak saat Binance Melihat Aliran Masuk ETH Senilai $960 Juta

Ethereum ($ETH) baru-baru ini mengalami pergeseran yang lebih luas dalam arus masuk. Dalam hal ini, bulan Desember 2025 telah mencatat arus masuk yang mencengangkan sebesar $960 juta di Binance. Berdasarkan data dari CryptoOnchain, ini menunjukkan arus masuk $ETH bulanan terbesar sejak Juli. Oleh karena itu, perkembangan ini menggarisbawahi pembalikan total dari arus keluar Ethereum yang konsisten selama bulan-bulan sebelumnya.

Arus Bersih Ethereum Menyentuh $960 Juta di Binance, Menunjukkan Angka Puncak Sejak Juli

Berdasarkan data on-chain, arus masuk $ETH melonjak hingga $960 juta di Binance pada Desember 2025. Arus masuk bulanan terbesar sejak Juli ini menunjukkan kebangkitan yang patut dicatat dalam kinerja $ETH setelah arus keluar selama berbulan-bulan. Sebelum ini, sepanjang tahun 2025, arus bersih Ethereum ($ETH) tetap negatif. Hal ini mencerminkan penurunan tekanan sisi jual dan peningkatan kepemilikan di luar bursa.

Selain itu, lonjakan yang mencolok di bulan Desember menampilkan pergeseran struktural dalam perilaku investor yang lebih luas. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sentimen pasar yang lebih luas serta strategi perdagangan selama tahun 2026. Sepanjang 8 tahun terakhir, Ethereum telah mengalami fluktuasi yang signifikan, dengan arus keluar yang besar selama tahun 2022 dan 2025. Periode-periode tersebut mengalami peningkatan ketidakpastian pasar. Namun demikian, setelah itu, lonjakan arus masuk Desember 2025 menandai momen penting dengan pembalikan utama, menjadikan Binance sebagai pusat populer untuk aktivitas perdagangan $ETH yang diperbarui.

Arus masuk yang patut dicatat seperti ini biasanya menunjukkan reposisi aset untuk bergerak menuju perdagangan aktif. Ini meningkatkan pasokan $ETH yang tersedia di berbagai bursa kripto. Dinamika reseptif sering terjadi sebelum peningkatan sensitivitas harga karena para pedagang bersiap untuk fluktuasi jangka pendek atau katalis yang menonjol. Selain itu, para pengamat pasar berpendapat bahwa sebagian dari arus masuk baru mungkin menunjukkan inklusi modal eksklusif ke dalam pasar $ETH, alih-alih redistribusi hodling sederhana.

Arus Masuk $ETH Masif Memicu Perdebatan tentang Strategi Investor Potensial untuk 2026

Menurut CryptoOnchain, arus masuk $960 juta dalam $ETH selama Desember 2025 membuka jalan bagi lingkungan perdagangan yang kuat. Pada saat yang sama, sementara Binance menyerap sebagian besar arus masuk $ETH, para pedagang berpotensi berupaya memposisikan kepemilikan mereka untuk peluang jangka pendek sementara ekspektasi volatilitas pasar meningkat. Meskipun demikian, apakah ini mengarah pada inklusi modal yang sejati atau hanya reposisi spekulatif belum jelas.

Sumber: https://blockchainreporter.net/ethereum-net-flows-surge-as-binance-sees-960m-eth-inflow/