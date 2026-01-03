Apakah Modal Berputar Ke Kripto?

Rotasi likuiditas klasik dari Emas ke Bitcoin selama pasar bullish telah mendapatkan momentum.

Harga Bitcoin telah naik di atas $90k yang dikatalisis oleh whale bullish.

Saham kripto AS, yang dipimpin oleh COIN dan MSTR, naik seiring dengan sentimen bullish kripto.

Bitcoin (BTC) dengan cepat naik di atas $90k pada tahun 2026 di tengah koreksi signifikan pada Emas (XAU) dan Perak (XAG) selama beberapa hari terakhir. Menurut data pasar dari TradingView, harga XAU dan XAG telah turun lebih dari 4% dan 13% dalam empat hari terakhir, sehingga memudarkan reli bullish parabolik mereka.

Sementara itu, harga Bitcoin telah melonjak 4% selama periode yang sama untuk mencapai level tertinggi lokal sekitar $90.768 pada Sabtu, 3 Januari 2026. Industri altcoin yang lebih luas, yang dipimpin oleh Ethereum (ETH), dan saham kripto AS naik seiring dengan BTC selama empat hari terakhir.

Bitcoin Menguat dari Rotasi Modal dari Emas dan Perak

Menurut para ahli pasar Wall Street, yang dipimpin oleh Tom Lee, harga Bitcoin pada tahun 2026 siap untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan parabolik Emas dan Perak. Garrett Jin, trader populer yang dikenal sebagai BTC OG Insider Whale, menyatakan bahwa Emas dan Perak telah mencapai puncak dan rotasi modal ke pasar kripto telah dimulai.

"Meskipun ekuitas turun setelah pembukaan, kripto terus naik. Arus masuk dapat berlanjut dan momentum kenaikan dapat mempercepat memicu short squeeze tanpa pullback," Garrett Jin mencatat.

Menurut data on-chain dari Arkham, whale Hyperunit senilai $10 miliar, yang terkait dengan Jin, telah impas pada posisi long. Whale Hyperunit senilai $10 miliar telah membuat beberapa prediksi tepat waktu yang benar tentang Bitcoin, dan telah bullish dalam beberapa minggu terakhir saat harga Bitcoin berjuang untuk merebut kembali level $90k.

Sementara itu, exchange-traded funds (ETF) spot BTC AS telah membuka tahun 2026 dengan nada tinggi, setelah IBIT BlackRock membantu kelompok melaporkan total arus masuk kas bersih harian sebesar $471 juta pada hari Jumat.

Saham Kripto AS Bangkit Kembali

Menyusul awal tahun 2026 yang mengesankan untuk Bitcoin terhadap logam mulia, saham terkait kripto AS naik seiring dengan pasar cryptocurrency yang lebih luas. Menurut data pasar dari CoinMarketCap, total kapitalisasi pasar kripto melonjak lebih dari 2% untuk berada sekitar $3,07 triliun pada saat pers, didukung oleh kenaikan altcoin.

Sementara itu, Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR) ditutup pada hari Jumat 3,4% lebih tinggi, dan naik 1% lagi selama after-market untuk diperdagangkan sekitar $158,5. Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) ditutup pada hari Jumat naik 4,6%, dan naik hampir 1% selama after-market untuk diperdagangkan sekitar $237,88.

Apa Selanjutnya?

Harga Bitcoin selama beberapa minggu ke depan akan sangat mempengaruhi kinerjanya dalam tiga bulan. Dengan lebih banyak modal institusional bertaruh pada kenaikan parabolik untuk Bitcoin pada tahun 2026, rotasi modal dari Emas dan Perak akan meningkat.

Fundamental kuat kumulatif untuk Bitcoin pada tahun 2025 dan kejelasan hukum kripto yang diantisipasi di pasar global, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, akan mendukung sentimen bullish jangka menengah. Selain itu, Bitcoin telah mendapatkan status aset global, melalui netralitas politik dan ketahanan terhadap serangan.

Dengan demikian, dampak dari siklus Bitcoin empat tahun akan ditekan, sehingga menandakan kematangan kripto lebih lanjut karena utilitas melampaui hype.

