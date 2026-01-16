BursaDEX+
Harga Pepe turun 9% saat memecoin teratas melemah

Penulis: Coin JournalSumber: Coin Journal
2026/01/16 01:10
Pepe
PEPE$0.000005907-0.32%
BitShiba
SHIBA$0.0000000004524+4.28%
Notcoin
NOT$0.000643+4.70%
  • Pepe diperdagangkan sekitar $0,0000058, turun 9% di tengah penurunan tajam untuk memecoin.
  • Dogecoin dan Shiba Inu juga kehilangan keuntungan, sementara Fartcoin anjlok 13%.
  • Memecoin sedang berjuang saat koin privasi meledak.

Pepe termasuk di antara performa terlemah selama 24 jam terakhir karena momentum di segmen memecoin pasar mata uang kripto memudar.

Penarikan tidak terbatas pada Pepe. Beberapa memecoin terkemuka yang mencatat keuntungan kuat di awal Januari 2026 juga mengalami penurunan, karena investor mengunci keuntungan di tengah reposisi pasar yang lebih luas.

Pergeseran sentimen menuju mata uang kripto yang berfokus pada privasi bertepatan dengan penurunan token seperti Dogecoin, Shiba Inu dan Bonk.

Tekanan jual lebih terasa di beberapa nama yang lebih kecil, dengan memecoin termasuk Fartcoin mencatat kerugian dua digit.

Harga Pepe turun 9%

Memecoin bertema katak Pepe turun 9% pada perdagangan awal selama jam AS pada hari Kamis karena kategori yang lebih luas mencatat penurunan yang meluas.

Token diperdagangkan sekitar $0,0000059, turun dari level tertinggi baru-baru ini sebesar $0,0000065, dengan tekanan jual meningkat di tengah aktivitas penjualan yang meningkat.

Data dari CoinMarketCap menunjukkan volume perdagangan harian naik 32% menjadi lebih dari $795 juta, menunjukkan kemungkinan intensitas penurunan.

Grafik Harga PepeGrafik harga Pepe oleh CoinMarketCap

Penarikan dapat memicu lebih banyak kerugian, memberikan dorongan lebih lanjut kepada bears.

Di awal tahun, PEPE mencatat lonjakan kuat karena momentum naik melanda memecoin.

Arus masuk spekulatif dan antusiasme memecoin yang lebih luas mengkatalisis pergerakan ini.

Namun, seperti kebanyakan token lain di sektor ini, realisasi keuntungan setelah rally telah memungkinkan koreksi baru.

Harga Pepe mencapai tertinggi $0,0000070 pada 14 Januari 2025, tetapi sekarang bisa kembali ke terendah $0,0000055.

Dogecoin dan Shiba Inu kehilangan keuntungan

Penjualan yang lebih luas dalam memecoin mendorong kapitalisasi pasar total kategori turun hampir 4% menjadi $44,9 miliar, sementara volume perdagangan harian turun 19% menjadi sekitar $5,7 miliar.

Dogecoin (DOGE) mengalami pengambilan untung ringan, dengan token turun sekitar 5% di $0,14.

Kapitalisasi pasarnya berada di $23,9 miliar, mempertahankannya sebagai memecoin terbesar berdasarkan nilai, meskipun harga sekarang telah melepaskan keuntungan yang dicatat ketika Bitcoin naik ke level tertinggi mendekati $97.000 pada hari Rabu.

Di tempat lain, Shiba Inu (SHIB), token berbasis Ethereum yang sebelumnya rally bersama pasar yang lebih luas, diperdagangkan sekitar $0,0000085, turun sekitar 4% selama 24 jam terakhir.

Bonk (BONK) berbasis Solana terakhir mendekati $0,0000105, turun 7% pada hari itu, sementara Official Trump (TRUMP) turun sekitar 5% menjadi sekitar $5,43.

Floki (FLOKI) termasuk di antara performa terburuk, merosot sekitar 8% selama 24 jam terakhir karena harganya turun menjadi sekitar $0,000051.

SPX6900 (SPX), memecoin satir anti-kemapanan yang melonjak di awal sejarah perdagangannya, juga tetap di bawah tekanan, diperdagangkan mendekati $0,57, lebih dari 10% lebih rendah pada hari itu.

Pudgy Penguins, memecoin yang terkait dengan koleksi NFT populer, diperdagangkan sekitar $0,012, turun sekitar 7% dalam 24 jam terakhir.

Fartcoin mencatat kerugian yang lebih tajam, turun sekitar 13% karena mengurangi keuntungan menjadi sekitar $0,37.

Postingan Harga Pepe turun 9% saat memecoin teratas goyah pertama kali muncul di CoinJournal.

