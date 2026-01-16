Korea Selatan akan memantau dampak tarif AS baru pada chip semikonduktor AI

Menteri Perindustrian Korea Selatan, Kim Jung-kwan, mengatakan pada 15 Januari bahwa pemerintah akan terus memantau tarif A.S. yang baru diumumkan terhadap chip semikonduktor AI canggih untuk meminimalkan dampaknya terhadap produsen dalam negeri.

Menurut pernyataan kementerian, Kim Jung-kwan bertemu dengan perwakilan industri semikonduktor Korea Selatan untuk membahas cara mengatasi bea 25% yang dikenakan pada semikonduktor.

Selama pertemuan, Kim Jung-kwan menyatakan bahwa tarif tidak akan berdampak signifikan terhadap bisnis Korea, karena tidak berlaku untuk semikonduktor yang digunakan di pusat data dan startup A.S.

Korea Selatan merespons tarif chip AI A.S.

Kementerian menyatakan perusahaan, namun, mencatat bahwa lembar fakta Gedung Putih menunjukkan Trump mungkin memberlakukan tarif yang lebih tinggi pada semikonduktor impor dan produk terkait untuk mendorong manufaktur dalam negeri. Langkah seperti itu akan menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi sektor semikonduktor, tambah pernyataan tersebut.

Yang perlu dicatat, Presiden A.S. Donald Trump memberlakukan tarif 25% pada chip AI tertentu, termasuk prosesor AI Nvidia H200 dan MI325X AMD. Tindakan tersebut diumumkan dalam perintah keamanan nasional baru yang dikeluarkan oleh Gedung Putih pada hari Rabu.

Lembar fakta Gedung Putih menyatakan bahwa Trump memahami sifat penting dari keamanan nasional dan ekonomi, mengakui perlunya memulihkan kemampuan produksi semikonduktor dalam negeri, peralatan manufaktur semikonduktor, dan produk yang diturunkan darinya.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa investigasi Bagian 232 Menteri Perdagangan A.S. berdasarkan Undang-Undang adalah dasar bagi Trump untuk memberlakukan tarif 25% pada chip semikonduktor AI tertentu. Investigasi menyimpulkan bahwa ada ancaman terhadap keamanan nasional dari volume impor yang ada dan kondisi semikonduktor, peralatan produksi terkait, dan item turunannya.

Menurut pemerintahan, Menteri Perdagangan menyarankan skema pengimbangan tarif yang akan memberikan perlakuan prioritas kepada perusahaan yang berinvestasi dalam produksi semikonduktor A.S. dan rantai pasokan tertentu. Rencana tersebut juga mencakup kemungkinan memberlakukan tarif yang jauh lebih tinggi pada berbagai impor semikonduktor yang lebih luas.

Proposal Menteri Perdagangan mengikuti serangkaian ancaman tarif dan tindakan sebelumnya yang menargetkan semikonduktor impor.

Menurut Cryptopolitan, pemerintahan Trump mengancam untuk menerapkan tarif hingga 100% pada semikonduktor impor musim panas lalu, kecuali untuk bisnis yang membangun fasilitas manufaktur semikonduktor di AS. Laporan tersebut lebih lanjut mencatat bahwa Trump sebelumnya telah menyarankan tarif ditetapkan pada tingkat di atas 100%, mungkin setinggi 200% atau 300%.

Pada bulan April tahun lalu, Trump memberlakukan tarif timbal balik global sebagai respons terhadap keadaan darurat nasional yang disebabkan oleh ketidakseimbangan perdagangan A.S. yang luas dan berkelanjutan.

SK memantau stabilitas won di tengah janji investasi $350 miliar

Selain tarif, Korea Selatan memantau dengan cermat sikap Departemen Keuangan A.S. terhadap stabilitas mata uang, karena pernyataan terbaru Menteri Scott Bessent telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi devaluasi won dan dampaknya terhadap perdagangan dan investasi bilateral.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Keuangan SK Koo Yun Cheol mengatakan pada hari Kamis bahwa pernyataan Scott Bessent tentang pelemahan won Korea baru-baru ini menunjukkan pemahaman Washington tentang pentingnya nilai tukar mata uang yang stabil terhadap janji investasi.

Menurut laporan Departemen Keuangan A.S., Bessent mengatakan dalam pertemuan di Washington dengan Menteri Keuangan yang berkunjung Koo Yun-cheol bahwa kelemahan won baru-baru ini tidak konsisten dengan fundamental ekonomi Korea Selatan yang "kuat". Selain itu, ia menekankan bahwa "volatilitas berlebihan" di pasar valuta asing tidak diinginkan.

Pejabat senior Kementerian Ekonomi dan Keuangan Choi Ji-young mengatakan kepada wartawan bahwa kedua menteri keuangan sepakat bahwa won yang stabil sangat penting untuk perdagangan bilateral dan kerja sama ekonomi, dan menyatakan kekhawatiran tentang penurunan tajam won baru-baru ini.

Upaya berkelanjutan untuk memenuhi janji investasi Korea Selatan sejalan dengan diskusi tentang stabilitas won, komponen penting dari kesepakatan perdagangan dan ekonomi yang lebih luas dengan Amerika Serikat.

Pada bulan Oktober tahun lalu, Seoul dan Washington menyelesaikan rincian komitmen investasi Korea Selatan senilai US$350 miliar, yang dibuat sebagai imbalan pengurangan tarif A.S. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Korea Selatan akan melakukan pembayaran tunai tahunan sebesar $200 miliar kepada Amerika Serikat.

