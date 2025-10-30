Axios: Perusahaan induk MetaMask, Consensys telah mempekerjakan JPMorgan Chase dan Goldman Sachs untuk memimpin IPO-nya.

PANews melaporkan pada 30 Oktober bahwa, menurut Axios, sumber-sumber mengungkapkan bahwa Consensys, perusahaan induk MetaMask, telah mempekerjakan JPMorgan Chase dan Goldman Sachs untuk memimpin penawaran umum perdana (IPO) mereka. IPO tersebut dapat terjadi secepat tahun 2026, tetapi detail mengenai ukuran dan valuasinya tidak diungkapkan.
