Bertaruh pada ETH & SOL Berikutnya: Perkiraan Pertumbuhan Bold Digitap Menarik Minat Whale - Bisakah Masuk ke Top 50?

Oleh: Cryptodaily
2025/11/01 16:58
Proyek besar seperti Ethereum (ETH) dan Solana (SOL) adalah tambang emas modern. Mereka telah membuktikan nilai mereka, membangun fondasi yang kuat, dan membuat investor awal menjadi sangat kaya. Tetapi pasar untuk koin-koin ini telah matang, dan masa pertumbuhan liar mereka sebagian besar telah berlalu. Sekarang, investor besar, yang sering disebut sebagai "whale," diam-diam mengalihkan perhatian mereka ke peluang baru yang bisa mewakili frontier besar berikutnya: Digitap ($TAP).

Ethereum dan Solana: Raksasa Lama

Ethereum adalah pelopor yang mengubah cara kerja crypto. Ini memungkinkan orang untuk membuat aplikasi terdesentralisasi, kontrak pintar, dan seluruh sistem keuangan di blockchain. Ini menjadi tulang punggung DeFi, NFT, dan Web3. Solana muncul berikutnya, membawa transaksi lebih cepat dengan biaya lebih rendah, dan menjadikannya salah satu ekosistem yang paling cepat berkembang di dunia crypto.

Kedua raksasa ini membangun fondasi ekonomi blockchain modern. Namun, karena mereka sudah sangat besar dan mapan, pertumbuhan masa depan mereka mungkin tidak akan menyamai pertumbuhan eksplosif di tahun-tahun awal mereka. Mereka seperti kota-kota emas yang ramai di masa lalu — masih berharga, tetapi sesak, dengan lebih sedikit kejutan yang tersisa.

Whale, yang menghasilkan kekayaan dengan bergerak lebih awal di Ethereum dan Solana, kini mencari tempat berikutnya untuk mendapatkan emas. Dan saat ini, tempat itu tampaknya adalah Digitap.

Whale Diam-diam Beralih ke Digitap

Whale memainkan peran besar dalam setiap siklus crypto. Mereka adalah investor yang menggerakkan jumlah modal besar dan sering mendeteksi tren sebelum pasar lainnya menyadarinya. Gerakan mereka dapat menandakan apa yang akan datang selanjutnya — dan belakangan ini, gerakan tersebut mengarah langsung ke Digitap.

Digitap tidak menjanjikan inovasi masa depan; mereka sudah membangunnya. Platform ini bertindak sebagai jembatan antara cryptocurrency dan keuangan tradisional, memungkinkan orang untuk menggunakan uang digital seperti uang tunai. Ini menghubungkan dompet digital, rekening bank, dan bahkan alat keuangan offshore — memudahkan untuk memindahkan uang secara instan ke mana saja di dunia.

Pengguna dapat menarik dana ke kartu atau rekening bank mereka dalam hitungan detik, daripada menunggu berhari-hari seperti bank tradisional. Platform ini menampilkan Kartu Digitap yang didukung Visa, diterima di mana saja Visa diterima. Kompatibel dengan Apple Pay dan Google Pay, memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan sekali ketuk ponsel mereka. Setiap transaksi terjadi dalam hitungan detik, dengan biaya rendah dan perlindungan privasi yang kuat.

Digitap juga memprioritaskan privasi. Ini menghindari pelacakan, menggunakan enkripsi canggih, dan memberikan pengguna kendali penuh atas identitas dan data mereka. Dengan bank tradisional yang mengenakan biaya transfer internasional rata-rata sekitar 6,4%, biaya Digitap yang kurang dari 1% adalah keuntungan yang jelas. Ini mudah, cepat, dan dibangun untuk dunia modern tanpa batas.

Mengapa Digitap Bisa Masuk 50 Besar Crypto

Perkiraan pertumbuhan Digitap berani, tetapi tidak tidak realistis. Pasar pembayaran global bernilai lebih dari $250 triliun setiap tahun, dan bahkan pangsa kecil dari pasar itu bisa membuat perbedaan signifikan. Jika proyek terus tumbuh dengan kecepatan saat ini, analis percaya suatu hari bisa menjadi salah satu dari 50 cryptocurrency teratas berdasarkan nilai pasar.

Token itu sendiri, $TAP, memiliki sistem deflasi yang inovatif. Setiap transaksi memicu pembelian kembali otomatis dan pembakaran token, secara bertahap mengurangi pasokan seiring waktu. Saat platform mendapatkan lebih banyak pengguna, permintaan token secara alami meningkat, mendorong nilai lebih tinggi. Pemegang juga mendapatkan hadiah untuk staking atau pengeluaran dalam ekosistem, menjadikannya praktis dan menguntungkan.

Presale telah melampaui $1,2 juta, dengan token saat ini dihargai $0,0268. Putaran berikutnya akan naik menjadi $0,0297, menggambarkan pertumbuhan pesat permintaan awal. Whale melihat potensi keuntungan besar di sini — bukan hanya dari spekulasi, tetapi dari adopsi dunia nyata jangka panjang.

Demam Crypto Modern

Sebagian besar presale crypto didasarkan pada janji dan whitepaper, dengan produk nyata yang datang jauh kemudian. Digitap berbeda karena sudah berfungsi. Platform ini telah menjalani dua audit keamanan, satu oleh Solidproof dan satu lagi oleh Coinsult. Kedua audit melaporkan bahwa kode dan kontraknya aman.

Selain itu, aplikasi ini menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu pengguna mengelola keuangan mereka lebih efisien. Ini secara otomatis menemukan cara paling efisien untuk menukar mata uang, mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan transaksi. Freelancer, bisnis global, dan pekerja jarak jauh yang sering berurusan dengan beberapa mata uang dapat sangat diuntungkan dari ini.

Utilitas nyata seperti inilah yang telah menarik investor serius. Whale tidak mencari hype — mereka mencari proyek yang dapat berkembang secara global dan menyelesaikan masalah nyata. Digitap sangat cocok dengan profil itu.

Apakah $TAP Crypto Terbaik untuk Diinvestasikan Tahun Ini?

Ethereum membangun revolusi blockchain, dan Solana membuatnya lebih cepat. Sekarang, Digitap membawa revolusi itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kartu Visa yang berfungsi, biaya rendah, dan alat privasi yang kuat, ini menjembatani kesenjangan antara cryptocurrency dan keuangan tradisional.

Whale bergerak lebih awal, mengenali bahwa ini mungkin "ladang emas" berikutnya dari era crypto. Digitap mungkin saja menjadi pelari crypto besar berikutnya. Mereka yang masuk lebih awal bisa sekali lagi menemukan diri mereka di awal demam emas finansial.

Digitap sudah AKTIF SEKARANG. Pelajari lebih lanjut tentang proyek mereka di sini:

Presale https://presale.digitap.app

Website: https://digitap.app 

Social: https://linktr.ee/digitap.app

Disclaimer: Ini adalah artikel yang disponsori dan hanya untuk tujuan informasi. Ini tidak mencerminkan pandangan Crypto Daily, juga tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai nasihat hukum, pajak, investasi, atau keuangan.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

