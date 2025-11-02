Bitcoin Memecahkan Streak Uptober, tetapi Segelintir Altcoin Berhasil Mengakhiri Lebih Tinggi

BursaDEX+
Bitcoin ditutup lebih rendah pada Oktober, menghentikan rentetan "Uptober" enam tahunnya sementara BNB berhasil mencatat keuntungan kecil karena guncangan pertengahan bulan membuat sebagian besar mata uang utama terjebak di bawah level tinggi awal.

Guncangan terjadi pada 10 Oktober, ketika Presiden Donald Trump mengancam akan menerapkan tarif baru yang tinggi terhadap China di tengah ketegangan terkait logam tanah jarang, memicu gerakan penghindaran risiko secara luas.

Bitcoin merosot dari sekitar level rendah $120.000-an menuju sekitar $105.000 dalam perdagangan cepat, dan altcoin jatuh lebih keras karena likuiditas tipis bertemu dengan leverage tinggi. Selama 10-11 Oktober, platform derivatif melakukan likuidasi otomatis posisi senilai puluhan miliar dolar dan lebih dari setengah triliun dolar nilai pasar menguap sebelum pemulihan yang goyah membentuk dasar. Ini adalah berita makro yang bertabrakan dengan posisi yang padat, bukan katalis khusus kripto.

Pada akhir bulan, Data CoinDesk menunjukkan bitcoin mengakhiri Oktober dalam zona merah, hasil yang menghentikan apa yang disebut trader sebagai "Uptober."

Pada peta panas Imbal Hasil Bulanan Bitcoin CoinGlass, Oktober 2025 adalah Oktober merah pertama sejak 2018 dan mengakhiri rentetan hijau yang berlangsung dari 2019 hingga 2024. Tradisi itu penting karena pola tersebut bertahan di berbagai rezim yang sangat berbeda — baik lonjakan akhir siklus maupun pemulihan pasca-penjualan — sehingga kegagalan di 2025 mengatur ulang ekspektasi dan mengingatkan trader bahwa musiman adalah kecenderungan, bukan janji.

CoinGlass's Bitcoin Monthly Returns Heat Map (CoinGlass)

Bentuk bulan ini sangat konsisten di seluruh grafik TradingView satu bulan.

Bitcoin dimulai dengan kuat, mengalami kantong udara yang sinkron pada 10-11 Oktober, kemudian menghabiskan paruh kedua bulan untuk naik tanpa merebut kembali puncak awalnya. Ether mengikuti pola yang sama dan terhenti di bawah band angka bulat yang diujinya pada minggu pertama. Solana dan XRP menggaungkan ritme itu dengan serangkaian level tinggi yang lebih rendah menuju sesi akhir. Dalam istilah praktis, pemulihan akhir tidak mengubah resistensi menjadi dukungan, itulah mengapa lilin bulanan mencetak warna merah untuk keempat mata uang tersebut.

BNB memecah barisan. Ia menyerap tekanan turun pertengahan bulan, membentuk level rendah yang lebih tinggi sepanjang sepertiga akhir, dan menutup Oktober lebih tinggi — sekitar 4,2% — meninggalkan cetakan hijau sementara rekan-rekannya merosot. Di luar 10 besar, beberapa nama juga mengakhiri Oktober naik di layar yang dipantau di sini, termasuk ZEC, XMR, dan WBTC, menegaskan bahwa kantong-kantong kekuatan tetap ada di bawah permukaan meskipun para pemimpin mendingin.

Mengapa merek "Uptober" bertahan sangatlah sederhana. Ini adalah julukan komunitas yang lahir dari kecenderungan bitcoin untuk mencatat keuntungan di Oktober selama dekade terakhir, diperkuat oleh grid CoinGlass yang menunjukkan setiap Oktober dari 2019 hingga 2024 dalam warna hijau. Mengubah sel menjadi merah tahun ini tidak menghapus kecenderungan historis, tetapi mendorong manajemen risiko kembali ke konfirmasi data daripada keyakinan kalender.

Angka-angka yang ditampilkan oleh dasbor berbeda dapat berbeda karena alasan biasa. CoinGlass menyajikan hasil bulan kalender, penutupan-ke-penutupan yang mengisolasi Oktober. Pembacaan 30 hari bergulir pada pelacak utama diperbarui secara terus-menerus dan sering mencakup level tinggi awal Oktober, sehingga mereka dapat menunjukkan penurunan yang lebih curam menuju 1 November bahkan ketika bulan kalender yang ketat terlihat lebih ringan. Arahnya sama; jendela pengukuran menentukan besarannya.

Source: https://www.coindesk.com/markets/2025/11/01/bitcoin-s-red-october-what-happened-to-the-widely-anticipated-uptober-crypto-rally

