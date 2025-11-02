Bitcoin Membangun Tekanan dalam Rentang yang Ketat

Analisis Bitcoin

Bitcoin terus membuat frustrasi para trader dengan pergerakan harga yang tidak stabil, melayang di sekitar $110.000 sambil menunjukkan tanda-tanda membentuk pola segitiga simetris – struktur yang sering mendahului breakout tajam.

Menurut trader dan analis on-chain Ali, Bitcoin bisa menguji kembali level $107.500 sebelum dorongan naik lain menuju resistensi sekitar $115.000. Pola ini, yang terlihat pada timeframe yang lebih rendah, menunjukkan kompresi harga saat volatilitas menyempit. "

Pengujian ulang support $107.500 bisa terjadi sebelum dorongan lain menuju resistensi $115.000," kata Ali di X (sebelumnya Twitter), membagikan grafik yang menggambarkan rentang Bitcoin yang semakin ketat antara support yang meningkat dan resistensi yang datar.

Konsolidasi Bertahan Meskipun Ada Optimisme Pasar

Pada grafik harian, Bitcoin telah berfluktuasi antara sekitar $106.000 dan $116.000 selama sebagian besar minggu lalu, mencerminkan pola konsolidasi yang lebih luas yang mendominasi sejak pertengahan Oktober. Indikator RSI tetap netral sekitar 46, tidak menunjukkan tanda-tanda momentum kuat ke arah mana pun. Sementara itu, histogram MACD tetap relatif datar, mengkonfirmasi kurangnya kekuatan tren saat trader menunggu pergerakan yang menentukan.

Harga saat ini diperdagangkan sekitar $110.300, dengan keuntungan harian kecil sekitar 0,35%. Analis menggambarkan setup ini sebagai "konstruktif tetapi hati-hati," menunjukkan bahwa Bitcoin sedang mengumpulkan kekuatan untuk pergerakan yang lebih besar setelah pasar mencerna ketidakpastian makro yang sedang berlangsung.

Pembelian Institusional Bertemu dengan Keraguan Ritel

Meskipun sentimen jangka pendek teredam, minat institusional terus meningkat. Pemegang besar, termasuk dana seperti BitMine dan lainnya, telah mengakumulasi saat harga turun, mengimbangi berkurangnya partisipasi ritel. Pergeseran kepemilikan ini, digambarkan oleh analis makro Jordi Visser sebagai "fase IPO" Bitcoin, menunjukkan transfer lambat dari pemegang awal ke peserta baru yang lebih jangka panjang.

Visser membandingkan fase Bitcoin saat ini dengan ekuitas yang matang setelah go public – investor awal mengambil keuntungan sementara audiens yang lebih luas mulai mengakumulasi. Hasilnya, katanya, adalah periode pergerakan harga sideways yang membuat frustrasi yang akhirnya menstabilkan pasar dan menyiapkan panggung untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Level Kunci untuk Diperhatikan

Analis mengawasi $107.500 sebagai support jangka pendek yang kritis. Penembusan bersih di bawahnya bisa memicu pergerakan menuju $105.000, sementara pergerakan di atas $115.000 bisa membuka pintu untuk kembali ke kisaran pertengahan $120.000. Namun, tanpa momentum yang diperbarui, Bitcoin mungkin tetap terkunci dalam struktur segitiga sepanjang sebagian besar November.

Indeks Crypto Fear & Greed terus menunjukkan "ketakutan," menggarisbawahi ketidaksabaran trader yang semakin besar dengan kurangnya volatilitas. Namun, metrik seperti hashrate jaringan yang mencapai rekor tertinggi dan arus masuk ETF yang stabil menunjukkan bahwa fundamental Bitcoin tetap kuat – meskipun pergerakan harga tampak lesu.

Untuk saat ini, pengamat pasar mengharapkan lebih banyak konsolidasi, dengan koreksi jangka pendek kemungkinan terjadi sebelum breakout arah utama terjadi. Pergerakan signifikan berikutnya dapat menentukan trajektori Bitcoin menjelang akhir tahun – baik mengkonfirmasi akumulasi di dekat $110.000 sebagai basis baru atau mengekspos kelemahan lebih lanjut di bawah $107.000.

