Para bull Bitcoin melakukan short terhadap Ethereum: Melihat tren yang tidak dibicarakan oleh siapapun

Oleh: BitcoinEthereumNews
2025/11/04 14:47
Poin Penting

Mengapa trader Bitcoin memperhatikan kelemahan ETH?

Momentum institusional Ethereum yang memudar dan kerapuhan DAT menjadikannya sebagai strategi lindung nilai taktis terhadap Bitcoin.

Apa artinya ini bagi investor BTC?

Ketahanan struktural BTC menonjol, dengan kinerja ETH yang buruk menandakan kemungkinan divergensi siklus.

Dalam fase risk-off Bitcoin [BTC], manajemen risiko menjadi prioritas utama.

Pada siklus sebelumnya, trader sering menggunakan altcoin (apapun selain BTC) untuk meredam penurunan di dekat puncak pasar, mengejar setup "risiko tinggi, imbalan tinggi" yang biasa. Namun kali ini, strategi tersebut tidak berfungsi.

Sebaliknya, modal tampaknya berotasi ke arah ekuitas AS. Dengan latar belakang ini, laporan 10x Strategy baru-baru ini memperkenalkan cara baru untuk melindungi nilai eksposur BTC. Menariknya, pendekatan ini masih melibatkan altcoin terbesar.

Narasi institusional Ethereum mulai retak

Salah satu narasi musim panas terkuat adalah model DAT Ethereum.

BitMine Immersion [BMNR] telah menjadi ujung tombak tren ini, memegang lebih dari 3 juta ETH di treasurinya, mirip dengan bagaimana narasi "Strategy" mendorong Bitcoin lima tahun lalu. Namun belakangan ini, beberapa retakan mulai terlihat.

Dari perspektif investor, saham BMNR turun 10,17% untuk kuartal ini.

Ekuitas berkinerja lebih baik, dengan nama-nama berkapitalisasi besar seperti Apple [AAPL] mendorong ke rekor tertinggi baru sekitar $277, menunjukkan ke mana modal berisiko berotasi.

Sumber: TradingView (BMNR/USD)

Menyoroti hal ini, 10x Strategy menunjuk pada faktor kunci di balik kejatuhan tersebut.

Laporan tersebut mencatat bahwa kelemahan dalam fundamental DAT ETH telah menjadi penghambat utama sentimen. Untuk konteksnya, model BitMine memungkinkan institusi mengakumulasi ETH dengan biaya lebih rendah dan kemudian mendistribusikannya ke ritel dengan premium.

Sekarang, dengan saham BMNR di bawah tekanan, investor ritel mengalami kerugian besar. Dalam konteks ini, laporan tersebut menyarankan bahwa melakukan short terhadap Ethereum bisa menjadi cara efektif untuk melindungi nilai Bitcoin, menandakan kemungkinan pergeseran dalam siklus.

Mengutamakan ketahanan Bitcoin daripada risiko Ethereum

Korelasi altcoin-Bitcoin telah menjadi divergensi menonjol dalam siklus ini.

Bahkan setelah BTC turun di bawah support $110k beberapa kali sejak penjualan Oktober, arus altcoin tetap tenang. Ini menandakan bahwa trader masih lebih memilih stabilitas Bitcoin daripada mengejar risiko jangka pendek.

Dari sudut teknis, tren ini jelas. Untuk pertama kalinya sejak Q1, Ethereum telah mencatat penurunan yang lebih dalam daripada Bitcoin, dengan Q4 dimulai saat ETH diperdagangkan 50% lebih lemah, meskipun semua akumulasi institusional.

Sumber: TradingView (BTC/USDT)

Dalam setup ini, melakukan short ETH tampak seperti strategi taktis bagi investor BTC.

Sederhananya, dengan ritel kehilangan minat pada narasi institusional Ethereum, arus altcoin yang mengering, dan Bitcoin yang tetap kokoh secara struktural, melindungi nilai BTC dengan melemahkan ETH bisa terbukti menjadi perdagangan cerdas.

Oleh karena itu, laporan 10x Strategy membuat kasus yang kuat. 

Pasar tampaknya bergeser di bawah permukaan, dengan kelemahan relatif ETH mulai bekerja sebagai lindung nilai Bitcoin.

Jika demikian, ini bisa menjadi divergensi kunci kedua dari siklus ini, tepat setelah kenaikan BTC-altcoin.

Sumber: https://ambcrypto.com/bitcoin-bulls-are-shorting-ethereum-inside-a-trend-no-ones-talking-about/

