Kompresi harga Bitcoin akan memicu ekspansi: Akankah BTC melonjak menuju $120K?

Penjual Bitcoin membatasi harga pada $112.000, tetapi data teknis, data onchain, dan kalender makroekonomi AS akhir Oktober menunjukkan bahwa kompresi harga akan memicu ekspansi yang drastis.

Poin-poin penting:

Arus masuk ETF dan akumulasi spot oleh investor ritel dan institusional menekankan keyakinan bahwa Bitcoin diperdagangkan dengan diskon.

Acara kalender makroekonomi AS minggu depan seharusnya membawa resolusi terhadap beberapa katalis ketakutan yang menekan harga di seluruh pasar kripto.

