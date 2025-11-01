Kebangkitan Bitcoin Dari Uang Peretas ke Aset Institusional Menandai 17 Tahun

TLDR

Penetrasi pasar Bitcoin termasuk pemerintah yang memegang 31% dari total pasokan.

BlackRock kini memiliki 3% dari pasokan Bitcoin yang beredar, menandai adopsi institusional.

El Salvador memimpin adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, menetapkan preseden global.

Batas pasokan tetap Bitcoin sebesar 21 juta memastikan kelangkaan dan pelestarian nilainya.

Bitcoin, yang dulu diabaikan sebagai alat untuk peretas dan pemberontak finansial, merayakan ulang tahun ke-17 sejak perilisan whitepaper-nya oleh Satoshi Nakamoto. Selama hampir dua dekade terakhir, Bitcoin telah bertransformasi menjadi aset keuangan global, bergerak dari pinggiran menuju penerimaan arus utama. Pemerintah, perusahaan besar, dan investor institusional kini memegang porsi signifikan Bitcoin, menandakan kebangkitannya sebagai pilar utama keuangan global.

Dari Ceruk ke Arus Utama

Perjalanan Bitcoin dari eksperimen pinggiran menjadi aset keuangan global sungguh luar biasa. Diluncurkan pada 2008 oleh Satoshi Nakamoto yang menggunakan nama samaran, whitepaper tersebut menguraikan visi mata uang digital terdesentralisasi yang bebas dari kendali otoritas pusat. Awalnya, Bitcoin diabaikan sebagai "uang peretas," yang sebagian besar digunakan untuk transaksi ilegal di pasar gelap online.

Maju cepat ke 2025, dan Bitcoin tidak lagi terbatas pada lingkaran ceruk. Institusi keuangan besar, seperti BlackRock, memiliki saham signifikan dalam cryptocurrency ini, dengan perusahaan tersebut memiliki sekitar 3% dari total pasokan yang beredar. Secara total, perusahaan yang terdaftar secara publik memegang lebih dari 725.000 BTC, menunjukkan integrasi Bitcoin yang mendalam ke dalam keuangan perusahaan.

Pergeseran sektor keuangan ke arah Bitcoin mencerminkan pengakuan yang berkembang akan potensinya sebagai penyimpan nilai, seperti emas. "Evolusi Bitcoin telah memvalidasi para penganut awal," kata Sebastián Serrano, CEO dan co-founder Ripio. "Tujuh belas tahun setelah whitepaper, hasilnya tidak dapat disangkal."

Adopsi Institusional dan Pemerintah

Pemerintah dan entitas terpusat semakin beralih ke Bitcoin, memperkuat statusnya sebagai aset yang sah. Saat ini, sekitar 31% dari total pasokan Bitcoin dipegang oleh pemerintah, ETF, dan perusahaan besar. Pergeseran ini mencerminkan institusionalisasi cryptocurrency yang berkembang, dengan Bitcoin bergerak dari minat spekulatif menjadi instrumen keuangan arus utama.

El Salvador tetap berada di garis depan adopsi Bitcoin. Negara tersebut menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada 2021, menandai tonggak penting dalam integrasi cryptocurrency ke dalam ekonomi nasional. Selain itu, pemerintah El Salvador telah membangun cadangan Bitcoin, memperkuat komitmennya terhadap aset digital tersebut.

Sementara itu, bursa B3 Brasil telah mencantumkan dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin (ETF) dan Brazilian Depositary Receipts (BDR) yang terkait dengan dana Bitcoin internasional. Langkah-langkah ini semakin menyoroti pelukan institusional yang berkembang terhadap Bitcoin, membuatnya lebih mudah diakses oleh investor tradisional.

Michael Rihani, kepala crypto di Nubank, mengatakan, "Integrasi Bitcoin ke dalam keuangan arus utama memperkuat statusnya sebagai kelas aset yang sah." Sentimen ini bergema di seluruh industri keuangan, karena Bitcoin terus mendapatkan kredibilitas dan pangsa pasar.

Bitcoin sebagai Simbol Politik

Pengaruh Bitcoin telah meluas melampaui pasar keuangan ke ranah politik. Beberapa pemimpin politik telah merangkul cryptocurrency, menggunakannya sebagai simbol kedaulatan, kebebasan finansial, dan perlawanan anti-inflasi.

Presiden AS Donald Trump, yang dulu kritis terhadap Bitcoin, kini menerima donasi Bitcoin untuk kampanyenya. Trump juga berjanji untuk menjadikan AS sebagai pusat global untuk inovasi blockchain dan cryptocurrency, semakin menyoroti pengaruh Bitcoin yang berkembang dalam lingkup politik.

Di Argentina, Presiden Javier Milei telah memperjuangkan Bitcoin sebagai benteng melawan inflasi dan kesalahan pengelolaan mata uang nasional oleh pemerintah. Dia menyebut Bitcoin sebagai "uang kembali ke rakyat," simbol otonomi ekonomi dalam menghadapi tekanan inflasi yang berkelanjutan.

Presiden El Salvador Nayib Bukele telah melangkah lebih jauh dengan tidak hanya mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah tetapi juga secara aktif berinvestasi dalam cadangan Bitcoin negara. Tindakannya telah memposisikan Bitcoin sebagai simbol nasional kedaulatan finansial dan perlawanan terhadap sistem keuangan tradisional.

Masa Depan Bitcoin: Melampaui Spekulasi

Bitcoin tidak lagi sekadar aset spekulatif; ia telah menjadi landasan infrastruktur keuangan digital. Dengan pengembangan Lightning Network, skalabilitas dan kegunaan Bitcoin untuk transaksi sehari-hari semakin meningkat. Lightning Network, protokol lapisan-2, bertujuan untuk membuat Bitcoin lebih cepat dan lebih murah untuk mikro-transaksi, semakin memperkuat perannya dalam ekonomi global.

Pasokan tetap Bitcoin sebesar 21 juta koin tetap menjadi salah satu fitur utamanya. Kelangkaan ini memastikan bahwa Bitcoin mempertahankan proposisi nilainya sebagai penyimpan kekayaan, seperti emas. Meskipun masa depan Bitcoin tetap tidak pasti, adopsi institusionalnya yang berkembang, signifikansi politik, dan inovasi teknologi memposisikannya sebagai aset yang siap untuk pertumbuhan jangka panjang.

Bitcoin telah menempuh perjalanan panjang sejak hari-hari awalnya sebagai "uang peretas." Saat merayakan ulang tahun ke-17, cryptocurrency ini berdiri sebagai bukti kekuatan keuangan terdesentralisasi, adopsi institusional, dan perubahan politik.

