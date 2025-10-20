CEO Bitwise: Emas membutuhkan banyak pembeli baru untuk menjaga harga tetap stabil/meningkat, Bitcoin akan menjadi penyimpan nilai yang lebih baik daripada emas

Menurut PANews pada 20 Oktober, CEO Bitwise Hunter Horsley menyatakan bahwa mempertahankan atau meningkatkan harga emas akan membutuhkan pembeli baru yang signifikan. Pada tahun 2024, produksi emas akan sekitar 3.660 ton, dengan sekitar 1.370 ton didaur ulang, dengan total nilai sekitar $680 miliar yang perlu diserap oleh pasar.

Pasokan tahunan Bitcoin saat ini sekitar 164.000, dengan total nilai sekitar $2,4 miliar. Dia percaya bahwa Bitcoin akan menjadi cara yang lebih baik untuk menyimpan nilai daripada emas.