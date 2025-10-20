Otoritas Kolombia Memerintahkan Penutupan World Foundation dan Tools for Humanity

Superintendensi Industri dan Perdagangan Kolombia (SIC) telah memerintahkan penangguhan permanen operasi untuk World Foundation dan Tools for Humanity, entitas di balik Worldcoin. Resolusi bernomor 78798 dan dikeluarkan pada 3 Oktober 2025, merespons pelanggaran terkait pengumpulan dan penanganan data biometrik di negara tersebut.
Menurut SIC, kedua perusahaan memperoleh pemindaian iris dari warga Kolombia menggunakan perangkat yang dikenal sebagai Orbs, tanpa mendapatkan persetujuan yang valid dan terinformasi. Data yang dikumpulkan dilaporkan digunakan untuk melatih sistem kecerdasan buatan, aktivitas yang ditentukan oleh otoritas sebagai tidak mematuhi undang-undang privasi nasional. Resolusi tersebut juga mewajibkan penghapusan semua database biometrik yang dibuat sejak 2024, termasuk kode iris terenkripsi dan informasi yang disimpan di server lokal atau internasional.
Keputusan ini mengikuti temuan dari Delegasi SIC untuk Perlindungan Data Pribadi, yang mengidentifikasi kelemahan dalam protokol keamanan perusahaan dan dalam kontrol transfer data ke luar Kolombia. Lembaga tersebut menekankan bahwa hak atas habeas data, perlindungan konstitusional, harus lebih diutamakan daripada kepentingan teknologi asing.
Kasus ini dimulai pada Agustus 2024, setelah laporan muncul tentang tempat-tempat yang menawarkan pembayaran mata uang kripto sebagai imbalan untuk pemindaian iris. Beberapa pengguna menerima hingga 100.000 peso Kolombia untuk berpartisipasi, praktik yang menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan persetujuan terinformasi.
Setelah resolusi tersebut, World Foundation mengeluarkan pernyataan tidak setuju dengan keputusan tersebut dan menegaskan bahwa mereka berencana untuk mengajukan banding. Perusahaan tersebut menegaskan bahwa mereka tidak menyimpan informasi biometrik dan bahwa partisipasi dalam Worldcoin tetap opsional dan terpisah dari verifikasi data.
SIC menegaskan kembali bahwa setiap proyek internasional yang memproses data warga Kolombia harus sepenuhnya mematuhi perundang-undangan lokal, terlepas dari model bisnis atau teknologi yang digunakan.