Crypto.com Mengajukan Permohonan Piagam Bank Trust Nasional Dengan OCC

Bursa kripto berbasis Singapura Crypto.com (CRO) mengumumkan pada hari Jumat niatnya untuk mengajukan permohonan piagam bank trust nasional dengan Kantor Pengawas Mata Uang AS (OCC).

Langkah ini menyelaraskan Crypto.com dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya di industri ini, termasuk Coinbase (COIN), Ripple Labs, penerbit stablecoin Paxos, dan Sony Bank, yang juga sedang mengejar piagam serupa di negara tersebut.

Apa Arti Piagam Bank Trust Nasional Bagi Crypto.com

Menurut pernyataan resmi bursa mengenai hal tersebut, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi kustodian Crypto.com dan memperluas penawaran pelanggan, yang mencakup kustodian aset dan staking di berbagai blockchain dan protokol aset digital, seperti Cronos.

Piagam Bank Trust Nasional akan menjadikan Crypto.com sebagai tujuan pilihan untuk layanan kustodian, khususnya untuk Digital Asset Treasuries (DAT), Exchange Traded-Funds (ETF), dan investor korporat dan institusional lainnya. Kris Marszalek, Co-Founder dan CEO Crypto.com, menyatakan:

Penting untuk dicatat bahwa piagam bank trust nasional juga memungkinkan perusahaan untuk bertindak sebagai fidusia, mengelola aset, dan menyelesaikan transaksi, tetapi tidak mengizinkan mereka untuk menerima deposito atau memberikan pinjaman seperti bank tradisional.

Piagam dengan tujuan khusus ini sangat menarik bagi perusahaan yang bertujuan untuk mengelola cadangan stablecoin atau aset digital lainnya di bawah satu regulator federal, OCC, sehingga menghindari kompleksitas perizinan negara per negara.

Era Baru Untuk Perbankan Kripto

Dalam perkembangan terkait, Erebor, sebuah perusahaan yang didukung oleh Peter Thiel, telah menerima persetujuan regulasi parsial dari OCC untuk diluncurkan, yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang ditinggalkan oleh runtuhnya Silicon Valley Bank (SVB).

Sumber yang dekat dengan Erebor berbagi dengan Financial Times bahwa bank tersebut bertujuan untuk menjadi institusi yang stabil dan dapat diandalkan, menyatakan, "Kami ingin menjadi bank yang stabil, berisiko rendah, dan dapat diandalkan yang melakukan hal-hal perbankan normal tanpa merugikan semua orang dengan risiko yang tidak semestinya."

Erebor akan berkantor pusat di Columbus, Ohio, dengan kantor tambahan di New York, menawarkan layanan pelanggan hanya digital melalui aplikasi smartphone dan situs web.

Selain itu, Erebor berencana untuk memasukkan stablecoin ke dalam operasinya, sejalan dengan pembalikan peraturan baru-baru ini oleh administrasi Trump yang membatasi bank untuk terlibat dalam transaksi stablecoin.

Sumber tersebut menyebutkan bahwa persetujuan cepat bank mencerminkan "rencana bisnis yang sangat konservatif," menekankan bahwa bank tersebut tidak akan beroperasi sebagai "bank kripto tekno yang aneh."

Saat industri menavigasi lanskap ini di bawah administrasi pro-kripto, masih harus dilihat apakah pemohon, termasuk Crypto.com, akan mengalami tingkat dukungan yang sama seperti Erebor.

Namun, jelas bahwa sektor kripto membutuhkan layanan perbankan baru setelah runtuhnya Silvergate dan Signature Bank.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com