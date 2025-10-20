CZ: Diperkirakan lebih banyak orang akan mempelajari "AI+ trading" dan ini akan membawa volume perdagangan yang lebih tinggi

PANews melaporkan pada tanggal 20 Oktober bahwa CZ (Changpeng Zhao) memposting bahwa feed beritanya telah dibanjiri dengan postingan hari ini yang mengklaim bahwa "DeepSeek memimpin dalam perdagangan AI nof1," mempertanyakan mekanisme keunggulan ini. Dia mencatat bahwa perdagangan tradisional membutuhkan strategi "unik dan tidak dibagikan", jika tidak perdagangan akan disinkronkan dengan yang lain. Dia berpendapat bahwa ketika cukup banyak pengguna memanfaatkan sinyal AI yang sama, kekuatan pembelian dan penjualan dapat menimbulkan fluktuasi harga secara mandiri, menciptakan efek kontraproduktif. Hal ini diharapkan akan mendorong lebih banyak penelitian tentang "perdagangan AI+" dan mengarah pada volume perdagangan yang lebih tinggi. Postingan asli menyebutkan bahwa strategi DeepSeek mencakup kondisi stop-loss dan take-profit.