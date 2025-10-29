Pedagang DeFi Menghadapi Kerugian Saat $1B Dalam sUSDe Loops Mendekati Titik Likuidasi

TLDR

Suku bunga pinjaman Aave kini melebihi hasil staking sUSDe hingga 2%.

Hampir $1B dalam perdagangan DeFi loop sUSDe terpapar pada carry negatif.

carry negatif. Banyak posisi sUSDe berada dalam 5% dari ambang likuidasi.

Lonjakan utilisasi di pool USDT dan USDC meningkatkan biaya pinjaman.

Penurunan tajam dalam suku bunga pinjaman DeFi setelah crash pasar 10 Oktober telah menempatkan hampir $1 miliar posisi loop sUSDe dalam risiko. Perdagangan ini, yang dulunya menguntungkan dari spread yield positif, kini menghadapi kerugian yang meningkat karena biaya pinjaman di Aave melebihi hasil staking dari sUSDe Ethena. Pembubaran posisi semacam itu dapat memicu tekanan yang lebih luas di seluruh pasar pinjaman terdesentralisasi.

Strategi sUSDe Leverage Di Bawah Tekanan

Strategi loop yang melibatkan USDe yang di-stake dari Ethena (sUSDe) menjadi kurang menguntungkan setelah penurunan terbaru dalam tingkat pendanaan DeFi. Trader biasanya menyetor sUSDe sebagai jaminan di platform peminjaman seperti Aave dan Pendle untuk meminjam stablecoin seperti USDT atau USDC. Stablecoin yang dipinjam ini digunakan untuk membeli lebih banyak sUSDe, yang kemudian disetor kembali sebagai jaminan. Siklus ini berulang, meningkatkan hasil melalui leverage.

Namun, setelah crash 10 Oktober, biaya pinjaman telah naik di atas hasil yang dihasilkan oleh staking sUSDe. Sentora Research melaporkan bahwa suku bunga pinjaman di Aave v3 Core saat ini sekitar 2,0% untuk USDT dan 1,5% untuk USDC, sementara hasil sUSDe tetap lebih rendah. Akibatnya, strategi ini sekarang menghasilkan carry negatif, di mana biaya pinjaman melebihi pengembalian dari staking.

Spread Yield Negatif Meningkatkan Risiko Likuidasi

Dengan selisih yield yang kini negatif, posisi sUSDe yang dileverage mengalami kerugian berkelanjutan. Menurut Sentora, ini menciptakan tekanan pada posisi loop, terutama yang mendekati ambang likuidasi. Banyak trader berada dalam 5% dari likuidasi paksa, menimbulkan kekhawatiran tentang gelombang penjualan aset otomatis jika biaya pinjaman tetap tinggi.

Catatan Sentora memperingatkan, "Karena spread tetap di bawah nol, posisi loop yang meminjam stablecoin untuk membeli sUSDe mulai mengalami kerugian." Perusahaan riset tersebut menambahkan bahwa kerugian ini dapat menyebabkan pembubaran posisi secara luas di Aave, yang mungkin melebihi $1 miliar dalam eksposur. Gelombang likuidasi yang tiba-tiba dapat mengurangi likuiditas di pasar DeFi dan meningkatkan volatilitas.

Lonjakan Utilisasi Dapat Mempercepat Tekanan

Suku bunga pinjaman saat ini dipengaruhi oleh tingkat utilisasi di pool peminjaman USDT dan USDC. Jika lebih banyak trader keluar atau mengurangi posisi loop mereka, utilisasi pool mungkin semakin meningkat. Ini akan mendorong biaya pinjaman lebih tinggi lagi, memperdalam yield negatif dan meningkatkan peluang likuidasi.

Sentora juga mencatat peningkatan utilisasi di seluruh pool utama. Tren ini, jika berlanjut, dapat semakin menekan posisi loop. Trader dan platform sama-sama mengawasi perubahan berkelanjutan dalam utilisasi dan suku bunga pinjaman, karena ini akan mempengaruhi stabilitas ekosistem peminjaman DeFi.

Memantau Spread adalah Kunci bagi Trader

Trader didorong untuk memantau dengan cermat spread yield antara imbalan staking sUSDe dan APY pinjaman Aave untuk USDT dan USDC. Spread negatif yang berkelanjutan dapat menyebabkan deleveraging tambahan. Kekhawatiran yang lebih luas adalah bahwa pembubaran semacam itu dapat berdampak tidak hanya pada trader individu tetapi juga pada likuiditas platform dan harga token.

Sentora menekankan bahwa keberlanjutan posisi loop sUSDe sepenuhnya bergantung pada carry positif. Tanpa itu, strategi tersebut menjadi menghasilkan kerugian, meningkatkan risiko sistemik di seluruh protokol DeFi di mana posisi ini terkonsentrasi.

