Ledger memperkenalkan dompet perangkat keras Nano Gen 5 seharga $179, meningkatkan penyimpanan dan desain tetapi memicu perdebatan tentang harga, gesekan UX, dan kepercayaan terhadap Ledger Recover.

Ledger Meluncurkan Nano Gen 5: Dompet Perangkat Keras Baru Mendapat Respons Pengguna yang Beragam

Oleh: Brave Newcoin
2025/11/01 21:03
Ambire Wallet
WALLET$0.01887-1.71%

Dompet perangkat keras Ledger Nano Gen 5 yang baru diluncurkan minggu ini dengan harga $179, memicu reaksi beragam dari komunitas kripto mengenai harga, desain, dan masalah kepercayaan yang masih ada terkait layanan pemulihan opsionalnya. Meskipun perangkat ini menambahkan peningkatan memori dan fitur pemulihan berbasis NFC, pengguna tingkat lanjut berpendapat bahwa proses persetujuan transaksinya masih terlalu rumit untuk perdagangan volume tinggi. Pembaruan ini menyoroti tantangan Ledger dalam menyeimbangkan keamanan yang ketat dengan kinerja ramah pengguna seiring berkembangnya ekspektasi penyimpanan kripto menuju 2025.

  • Spesifikasi lebih tinggi, tingkat memori sama: Nano Gen 5 menawarkan penyimpanan 1,5 MB, setara dengan Flex dan melebihi Nano S, ditambah dukungan berkelanjutan untuk kunci NFC Ledger Recover, meskipun kompatibilitas antar perangkat masih belum jelas.
  • Gesekan keamanan vs. kecepatan: Pengguna berpengalaman di X (Twitter) mengeluhkan bahwa persetujuan enam langkah memperlambat transaksi, meminta alur "setuju/tolak" yang lebih sederhana sambil tetap mempertahankan keamanan verifikasi.
  • Reaksi negatif terhadap harga: Dengan harga $179, pengguna mempertanyakan apakah peningkatan bertahap membenarkan biayanya; diskon peningkatan 20% dari Ledger untuk pemilik Nano S menghadapi masalah teknis saat peluncuran.
  • Kesenjangan kepercayaan pemulihan: Layanan Recover opsional terus mengasingkan beberapa pendukung self-custody yang waspada terhadap penyimpanan seed pihak ketiga, menggaungkan perdebatan privasi masa lalu.
  • Respons komunitas beragam: Sementara kritikus menyebutkan "kelelahan keamanan," yang lain memuji desain yang disegarkan dan konsistensi merek di seluruh jajaran Ledger yang berkembang, Gen 5, Stax, dan Flex.
Pembuat dompet perangkat keras kripto Ledger telah memperkenalkan perangkat terbarunya, Nano Gen 5, tetapi pengumuman tersebut telah memicu perdebatan di antara pengguna mengenai harga, desain pengalaman pengguna, dan kekhawatiran kepercayaan yang masih ada.

Perusahaan keamanan Prancis ini meluncurkan dompet perangkat keras terbarunya minggu ini dengan harga $179, memposisikan perangkat tersebut sebagai opsi kompak untuk penyimpanan kripto yang aman. Ledger juga menawarkan diskon peningkatan 20% untuk pengguna Nano S yang sudah ada, meskipun promosi tersebut menghadapi beberapa kesulitan teknis selama peluncuran.

Apa yang Baru di Nano Gen 5

Sementara Ledger memfokuskan pengumumannya pada desain dan antarmuka Nano Gen 5 yang diperbarui, perusahaan mengkonfirmasi kapasitas memori 1,5 MB, setara dengan Ledger Flex tetapi melebihi Nano S yang lebih lama, dan dukungan berkelanjutan untuk Kunci Pemulihan Ledger berbasis NFC. Namun, kompatibilitas lintas model penuh dengan Flex masih belum dijelaskan secara detail.

image of Ledger Nano Gen5 interacting with Ledger Wallet

Sumber: Ledger

Seorang pengguna, @EbullitionSol, memuji Ledger di X (sebelumnya Twitter) karena akhirnya membuat spesifikasi memori publik, menulis bahwa perangkat sebelumnya kurang transparan dan bahwa detail seperti itu seharusnya muncul di semua halaman produk. Postingan tersebut berbunyi: "Terima kasih telah akhirnya mencantumkan memori pada produk. Mohon tambahkan ke deskripsi model lainnya. Nano saya memiliki penyimpanan yang jauh lebih banyak daripada Flex. Akan bagus untuk mengetahui bahwa satu Flex tidak bisa menggantikan Nano dengan banyak akun."

Pertanyaan segera muncul tentang kompatibilitas token, dengan pengguna bertanya apakah HBAR (Hedera) akan didukung dan apakah perangkat baru dapat menangani staking, airdrop, dan hadiah delegasi di jaringan seperti Flare. HBAR tetap kompatibel untuk penyimpanan dan staking melalui dompet pihak ketiga seperti HashPack, meskipun fungsi staking langsung dan hadiah dalam Ledger Live belum dikonfirmasi.

Titik Gesekan Pengalaman Pengguna

Kritik paling vokal berpusat pada proses persetujuan transaksi Ledger Nano Gen 5. Beberapa pengguna berpengalaman mengungkapkan frustrasi dengan apa yang mereka gambarkan sebagai langkah keamanan berlebihan selama konfirmasi.

image of Ledger Nano Gen5 signer

Sumber: Ledger

Seorang pengguna, @mystri_eth, menulis, "Saya tidak akan pernah lagi membeli Ledger lain yang mengharuskan saya mengklik enam kali untuk menyetujui satu transaksi. Saya menggunakan Rabby Wallet untuk memeriksa transaksi saya, saya tidak membutuhkan semua pagar keamanan Anda sebagai pengguna berpengalaman. Ini menyebabkan saya kehilangan banyak waktu. Cukup berikan saya tombol setuju/tolak ketika saya mengirim transaksi ke perangkat Anda."

Pengguna lain, @basq0x, menambahkan: "Lima klik (+1) untuk menandatangani transaksi sederhana. Saya harap Anda gagal total."

Kritik tersebut menggarisbawahi tantangan persisten dalam desain UX dompet perangkat keras, menyeimbangkan standar keamanan kripto yang kuat dengan alur kerja yang efisien yang disukai oleh pengguna tingkat lanjut yang sudah mengandalkan alat verifikasi pihak ketiga.

Penolakan Harga

Dengan harga $179, Ledger Nano Gen 5 memasuki tingkat premium dompet perangkat keras kripto, membuat beberapa pengguna mempertanyakan apakah fitur tambahannya membenarkan biayanya.

"$179 agak gila ngl saya menghargai apa yang kalian bangun meskipun begitu," tulis @chooseliberty_.

Diskon peningkatan 20% dari Ledger untuk pemilik Nano S juga mengalami masalah implementasi. Pengguna @Distressed369 mencatat: "Mencoba meningkatkan Nano S — tidak memberikan diskon 20% untuk Nano Gen 5; tombol beli-sekarang tidak berfungsi. Berfungsi pada Stax dan Flex tetapi tidak pada Gen 5."

Sementara itu, @Brad0061 bertanya apakah promosi tersebut diperluas ke pengguna Ledger Nano X: "Bisakah saya mendapatkan diskon 20% dengan Ledger Nano X saya? Saya tidak memiliki S."

Perdebatan harga mencerminkan skeptisisme yang lebih luas dalam komunitas tentang apakah peningkatan bertahap Nano Gen 5 membenarkan posisi premiumnya dibandingkan dengan model Ledger sebelumnya.

Pertanyaan Ledger Recover

Beberapa pengguna terus mengungkapkan kekhawatiran tentang Ledger Recover, layanan opsional yang memungkinkan pengguna mencadangkan frasa seed mereka melalui sistem kustodi kunci pihak ketiga.

"Setelah Anda menawarkan layanan pemulihan, saya memutuskan untuk tidak menggunakan produk Ledger lagi dan membuat dompet baru. Ketenangan pikiran," tulis @btcwilliamson.

Program Ledger Recover tetap kontroversial di kalangan pemegang kripto yang fokus pada keamanan, banyak yang memprioritaskan self-custody dan menolak segala bentuk manajemen kunci eksternal.

Pengguna @mclovin55224801 juga bertanya tentang kompatibilitas silang: "Kunci/ubin NFC pemulihan Ledger dari Flex berfungsi dengan Nano Gen 5, kan?"

Perdebatan yang sedang berlangsung menyoroti ketegangan inti dalam desain dompet perangkat keras, menyeimbangkan kenyamanan dan opsi pemulihan dengan prinsip-prinsip kepemilikan terdesentralisasi yang tidak berkompromi.

Penerimaan Positif

Tidak semua umpan balik bersifat kritis. Beberapa pengguna mengungkapkan antusiasme tulus untuk peluncuran Ledger Nano Gen 5. @DreadPiratesRob hanya menyatakan, "Harus punya!", sementara @Alpha77Chief berkomentar bahwa "dengan semua produk baru yang bermunculan, dari semua perusahaan, saya tidak melihat ada yang mendekati Ledger Stax."

@AiwLimited menawarkan pandangan yang lebih reflektif tentang bahasa desain Ledger: "Ledger menyebutnya 'playful' terasa ironis untuk perangkat yang menjaga ribuan kripto. Tapi hei, mungkin keamanan benar-benar bisa datang dengan senyuman sekarang."

Pengguna @Lawyered merangkum reaksi mereka dengan satu kata: "Lucu."

Campuran kegembiraan dan keingintahuan menggarisbawahi pendekatan Ledger yang berkembang, memadukan keamanan serius dengan estetika teknologi konsumen yang lebih mudah didekati.

Apa Selanjutnya

Saat Ledger terus memperluas jajaran perangkat kerasnya – yang sekarang mencakup Nano Gen 5, Stax, Flex, dan model Nano lama – perusahaan ini menghadapi tantangan untuk melayani baik pendatang baru yang mencari kesederhanaan maupun pengguna berpengalaman yang menuntut efisiensi.

Peluncuran ini menunjukkan ketegangan berkelanjutan dalam desain dompet perangkat keras kripto: menciptakan produk yang secara bersamaan dapat diakses oleh pengguna mainstream sambil memenuhi standar pedagang dan investor berpengalaman yang memproses beberapa transaksi setiap hari.

